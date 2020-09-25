بطولة انكلترا: ليفربول-أرسنال الأبرز ومانشستر يونايتد وتشلسي للتعويض

بول شيلدز تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

سيكون ملعب "انفيلد" الخاص بنادي ليفربول حامل اللقب مسرحا لاول اختبار حقيقي لصاحبه هذا الموسم عندما يستقبل ارسنال الطموح الاثنين في ابرز مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، والتي ستكون فرصة امام مانشستر يونايتد وتشلسي لتعويض خسارتيهما على ملعبهما في المرحلة السابقة.

ويأمل ارسنال في فرض افضليته على ليفربول للمرة الثالثة تواليا، لان فريق شمال لندن تغلب على منافسه اواخر الموسم الماضي في الدوري المحلي 2-1 بعد ان كان ليفربول ضمن اللقب، قبل ان يهزمه بركلات الترجيح في مسابقة درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم الكروي في انكلترا.

كما ان ارسنال يريد البناء على فوزيه على فولهام 3-صفر وعلى وست هام 2-1 في المرحلتين الاولين بالاضافة الى انتصار ثمين خارج ملعبه على ليستر سيتي 2-صفر في كأس الرابطة منتصف الاسبوع، ليضرب موعدا مع ليفربول بالذات على ملعب انفيلد ايضا الاسبوع المقبل في الدور الرابع.

في المقابل، استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق فوزين على ليدز يونايتد 4-3 الصاعد الى الدرجة الممتازة هذا الموسم، وعلى تشلسي 2-صفر في عقر دار الاخير ملعب ستامفورد بريدج علما بان الفريق اللندني لعب بعشرة افراد طوال الشوط الثاني بعد طرد مدافعه الدنماركي اندرياس كريستنسن.

وبغض النظر عن النتيجة، فأن احد الفريقين سيخسر سجله المثالي منذ انطلاق الموسم الحالي، وربما الاثنين في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

كما سحق ليفربول منافسه لينكولن سيتي 7-2 في كأس الرابطة علما بان المدرب الالماني يورغن كلوب خاض المباراة بتشكيله جلها من الفريق الرديف.

وعزز ليفربول صفوفه بلاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.

ووصف مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا ملعب انفيلد بانه "اصعب مكان يمكن ان تزوره في اوروبا. يجب ان نستعد جيدا ثم نرى كيف تسير الامور".

-مانشستر يونايتد لتحاشي ازمة مبكرة-

ويسعى مانشستر يونايتد الى حصد اول نقاطه في الموسم عندما يحل ضيفا على برايتون على الساحل الجنوبي لتحاشي ازمة مبكرة.

وكان انصار مانشستر يونايتد يأملون بانطلاقة ايجابية لفريقهم والبناء على سجله الخالي من الهزائم في اخر 14 مباراة في الدوري الموسم الماضي، لكن الشياطين الحمر استهلوا مشوارهم بخسارة فادحة على ارضهم امام كريستال بالاس 1-3.

واذا كان مانشستر استعاد توازنه بعض الشيء من خلال الفوز على لوتون تاون من المستوى الثاني 3-صفر في كأس الرابطة، فانه لا يستطيع التفريط باي نقطة امام برايتون الذي يلتقيه خارج ملعبه ايضا بعد اربعة ايام في كأس الرابطة.

وتعرض مجلس ادارة مانشستر يونايتد لانتقادات لاذعة من قبل انصاره نظرا لانه لم يبادر الى اي صفقة بارزة سوى الحصول على خدمات لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من اياكس امستردام، في حين عزّزت الفرق المنافسة صفوفها بأكثر من نجم.

ويأمل عشاق يونايتد في التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الانكليزي الدولي جايدون سانشو لكن النادي الالماني يطالب بـ108 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدماته بحسب التقارير، وهو مبلغ يرفض مانشستر تسديده لا سيما في الوضع الاقتصادي الحالي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

اما تشلسي فيريد استعادة توازنه بعد سقوطه على ملعبه امام ليفربول، عندما يحل ضيفا على وست بروميتش البيون الصاعد هذا الموسم والذي مني بخسارتين حتى الان.

واجرى تشلسي سلسلة تعاقدات بارزة ابرزها لقلب الهجوم الالماني تيمو فيرنر من لايبزيغ ، ولاعب الوسط الألماني كاي هافيرتس من باير ليفركوزن.

وبعد ان تعرض هافيرتس لانتقادات في مباراتيه الاولين لانه لم يقدم المردود المتوقع منه، رد على ارضية الملعب بتسجيله ثلاثية في مرمى بارنسلي من الدرجة الاولى في كأس الرابطة منتصف الاسبوع الحالي.

ودافع مدرب تشلسي فرانك لامبارد عن هافيرتس بقوله بعد نهاية المباراة ضد بارنسلي بقوله "لم يحصل كاي على فرصة للاستعداد جيد للموسم الحالي وبالتالي منحته الفرصة لخوض المباراة الى جانب بعض زملائه ليتعلم كيف نلعب وكيف نضغط على الخصم. كانت امسية رائعة بالنسبة اليه واعتقد باننا سنرى المزيد في المستقبل".

وتشهد المرحلة مباراة نارية بين مانشستر سيتي وصيف الموسم الماضي وليستر سيتي المتصدر الذي حقق فوزين كبيرين على وست بروميتش 3-صفر وبيرنلي 4-2.

ويأمل ايفرتون المتجدد بقيادة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي في تحقيق فوزه الثالث تواليا منذ انطلاق الموسم عندما يحل على كريستال بالاس الذي حقق انطلاقة مثالية ايضا مع فوزين.

© 2020 AFP