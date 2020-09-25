فرنسا: إصابة 4 أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر السابق لـ"شارلي إيبدو" والشرطة توقف مشتبها به

أصيب أربعة أشخاص الجمعة في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" بالدائرة الحادية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، اثنان منهم في حالة "خطرة للغاية" كما قال مدير أمن العاصمة. فيما لاذ بالفرار اثنان من المشتبه بهما، قبضت على أحدهما الشرطة لاحقا على درجات أوبرا الباستيل في باريس.

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أفادت مصادر موثوق بها الجمعة عن إصابة أربعة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض في العاصمة الفرنسية باريس قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو". وأوضح مدير أمن باريس أن شخصين من المصابين في "حالة خطرة للغاية".

وأوقفت الشرطة "مشتبها به" على مقربة من ساحة الباستيل في باريس بعد الهجوم بالسكين، بعدما كانت قد أفادت في مرحلة أولى عن مشتبه بهما اثنين فارين وأربعة جرحى، أوضح مركز الشرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الذي وصل إلى غرفة الطوارئ بوزارة الداخلية لمراقبة الوضع، بأن هجوم باريس وقع بسكين. فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير/كانون الثاني 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا وكذلك على متجر يهودي.

فرانس24/أ ف ب

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