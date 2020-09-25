تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#لبنان
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: إصابة 4 أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر السابق لـ"شارلي إيبدو" والشرطة توقف مشتبها به

نشرت في:

صورة من شاشة فرانس24
صورة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : فرانس24 تابِع | جمال بدومة
14 دقائق

أصيب أربعة أشخاص الجمعة في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" بالدائرة الحادية عشرة بالعاصمة الفرنسية باريس، اثنان منهم في حالة "خطرة للغاية" كما قال مدير أمن العاصمة. فيما لاذ بالفرار اثنان من المشتبه بهما، قبضت على أحدهما الشرطة لاحقا على درجات أوبرا الباستيل في باريس.

إعلان

أفادت مصادر موثوق بها الجمعة عن إصابة أربعة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض في العاصمة الفرنسية باريس قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو". وأوضح مدير أمن باريس أن شخصين من المصابين في "حالة خطرة للغاية".

وأوقفت الشرطة "مشتبها به" على مقربة من ساحة الباستيل في باريس بعد الهجوم بالسكين، بعدما كانت قد أفادت  في مرحلة أولى عن مشتبه بهما اثنين فارين وأربعة جرحى، أوضح مركز الشرطة أن شخصا منفردا نفذ الاعتداء.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الذي وصل إلى غرفة الطوارئ بوزارة الداخلية لمراقبة الوضع، بأن هجوم باريس وقع بسكين. فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير/كانون الثاني 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا وكذلك على متجر يهودي.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.