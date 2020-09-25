قيود جديدة في أوروبا وإسرائيل في مواجهة الوباء

يوري كادوبنوف ا ف ب

امرأتان في أحد شوارع موسكو في 25 أيلول/سبتمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلنت مدريد وموسكو وويلز وإسرائيل الجمعة إجراءات صحية جديدة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 الذي يواصل تسارعه في أوروبا وقد يتسبب في وفاة مليوني شخص وفق منظمة الصحة العالمية.

وتستعد منطقة مدريد، بؤرة الوباء في إسبانيا، لتوسيع القيود المفروضة لتشمل مناطق جديدة. واعتبارا من الاثنين، لن يتمكّن حوالى 167 ألفا إضافيا من سكان المنطقة من مغادرة أحيائهم إلا لأسباب محددة فقط: الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو اصطحاب الاولاد إلى المدرسة.

وفي المجموع، أصبح يخضع الآن أكثر من مليون شخص، من بين إجمالي 6,6 ملايين نسمة لهذه القيود الجديدة في منطقة مدريد. ومع ذلك، اعتبرت الحكومة الإسبانية هذه الإجراءات غير كافية ودعت إلى تمديدها لتشمل العاصمة بكاملها.

وفي المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضررا في أوروبا من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 حيث قضى نحو 42 ألف شخص بالفيروس، ستوضع نصف ويلز بما فيها عاصمتها كارديف، للإغلاق محليا.

وأعلن وزير الصحة الويلزي فوغان غيتينغ الجمعة أنه اعتبارا من الساعة السادسة مساء الأحد، سيحظر دخول أو مغادرة مدينتي كارديف وسوانزي دون سبب وجيه مثل التوجه إلى العمل أو المدرسة. وستدخل التدابير نفسها حيز التنفيذ في لانيلي.

وأضيفت لندن إلى قائمة المناطق الخاضعة للمراقبة الحكومية المشددة الجمعة. وقال رئيس البلدية صادق خان "لندن حاليا في نقطة تحول مقلقة للغاية".

-المسنون محجورون في موسكو-

في روسيا، شهدت موسكو ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات وطلبت من المسنين الجمعة حجر أنفسهم ومن الشركات إتاحة إمكانية العمل عن بُعد.

وكتب رئيس البلدية سيرغي سوبيانين على موقعه الإلكتروني "سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وأصغرهم الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب ألا يغادروا منازلهم أو حدائقهم بعد الآن".

إلا أن بوريس وهو متقاعد يبلغ من العمر 84 عاما لم تعجبه التعليمات وقال "ما هو مكتوب سيحدث.لا، لا يمكنني البقاء في المنزل".

تعكس الإجراءات التي اتخذتها دول أوروبية عدة قلق السلطات من ارتفاع عدد المصابين بالفيروس. فقد سجّلت 5,128,975 إصابة في أوروبا، من بينها 228,459 حرجة.

وفي أنحاء العالم، يقترب الوباء من بلوغ عتبة مليون وفاة مع 984068 وفاة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس الجمعة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أنه "من المحتمل جدا" أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد-19 المليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.

وتسارع انتشار الوباء بشكل طفيف هذا الأسبوع مع تسجيل 295 ألف إصابة جديدة يوميا في أنحاء العالم، بزيادة 3 في المئة عن الأسبوع السابق. لكن في أوروبا، تسارع معدل انتشاره أكثر من بقية العالم (+ 22 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق).

-مرحلة تصاعدية-

في فرنسا، سجلت 16096 إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بدء الاختبارات على نطاق واسع.

وقد حذّرت وكالة الصحة العامة الحكومية في فرنسا الجمعة من أن الوباء لا يزال في "مرحلة تصاعدية".

ومع ارتفاع وتيرة الإصابات في فرنسا، أُعلنت منطقة إيكس-مرسيليا (جنوب شرق) وغوادلوب في جزر الانتيل الفرنسية ضمن "منطقة الإنذار الأقصى"، ويحتم هذا التصنيف إغلاق الحانات والمطاعم، ما أثار استياء العاملين في هذا المجال.

كذلك وضعت 11 مدينة كبرى أخرى في فرنسا ضمن "منطقة الإنذار المشدد" ما يعني إغلاق الحانات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء مع الحد من بيع الكحول.

وحذر رئيس الوزراء جان كاستيكس "إذا لم نتحرك، قد نجد أنفسنا في وضع مشابه للوضع في الربيع. وقد يعني الأمر معاودة فرض الحجر المنزلي".

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه التدابير من شأنها أن تسمح "بتأجيل" فتح أسرة العناية المركزة الإضافية المخصصة لمرضى كوفيد-19.

-فرض قيود على الرحلات في إسرائيل-

فرضت الحكومة الإسرائيلية الجمعة قيودا على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الإغلاق الثاني الاكثر صرامة الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان "الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي بدأ اليوم 25 ايلول/ سبتمبر في الساعة 14,00" (11,00 ت غ).

شددت إسرائيل إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 الخميس مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض معدل العدوى الذي يسجله الفيروس وهو الأعلى في العالم قياساً على عدد السكان.

وتشمل التدابير الجديدة إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق وإغلاق المدارس وفرض قيود على النشاطات المهنية والترفيهية ومزيد من القيود على أداء الصلاة والتجمعات.

ولن يُسمح بموجب هذه القيود بفتح أماكن العبادة إلا في يوم "الغفران" الذي يبدأ بعد ظهر الأحد.

وسيسمح عدا عن ذلك بالصلاة في الخارج بحضور 20 شخصًا كحد أقصى.

كذلك، بات كرنفال ريو دي جانيرو آخر حدث عالمي شهير يطاله وباء كوفيد-19 إذ أعلن منظمو هذا المهرجان السنوي إرجاء نسخته للعام 2021 إلى أجل غير مسمى، في وقت يرغم تفشي فيروس كورونا المستجد سلطات الدول عبر العالم على تشديد القيود المفروضة لمكافحته.

وقال رئيس الرابطة المستقلّة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المولجة تنظيم هذا الحدث السنوي جورجي كاستانييرا للصحافيين الخميس "انتهينا إلى استنتاج مفاده أنّه يجب تأجيل الحدث" مضيفا "ببساطة لا يمكننا إجراؤه في شباط/فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في شباط/فبراير".

وينطبق قرار "لييسا" على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، غير أن السلطات البلدية لم تكشف ما إذا كانت ستسمح بإقامة حفلات الشوارع المرافقة للحدث.

بورز-سلب/الح/م ر

© 2020 AFP