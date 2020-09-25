مذكرات توقيف تركية بحق 82 شخصا بينهم رئيس بلدية على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد

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انقرة (أ ف ب)

أصدرت تركيا الجمعة مذكرات توقيف بحق 82 شخصا من بينهم رئيس بلدية، على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد قبل ست سنوات، حسبما أعلن مسؤولون ووسائل إعلام محلية.

وتعود مذكرات التوقيف إلى تظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في تركيا اندلعت في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على بلدة كوباني السورية ذات الغالبية الكردية.

وتبحث الشرطة عن 82 مشتبها بهم في العاصمة التركية وست محافظات أخرى، وفق بيان لمكتب مدعي عام أنقرة.

ولم يحدد بيان مكتب المدعي العام طبيعة الشبهات التي تطالهم.

لكنه قال إن الجرائم التي ارتكبت خلال التظاهرات تتضمن القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وجرح 326 عنصرا أمنيا و435 مدنيا.

وصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية قارص (شرق) أيهان بيلغين، وفق ما ذكرت صحيفة حرييت.

وفاز بيلغين برئاسة البلدية الانتخابات المحلية عام 2019 عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي.

وفاز ما مجموعه 65 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديموقراطي في تلك الانتخابات، استُبدل 47 منهم بمسؤولين غير منتخبين فيما أوقف البعض بتهم الإرهاب، حسبما ذكر الحزب الشهر الماضي.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض حركة تمرد ضد الدولة منذ 1984. وينفي الحزب تلك التهمة.

وأورد التحقيق اسمي عضوي الرئاسة المشتركة الحزب فيغين يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش لكنهما مسجونان منذ 2016 وينتظران المحاكمة في قضايا عدة.

وتتهم الحكومة الحزب بحض الناس على المشاركة في التظاهرات التي خرجت في أنحاء تركيا وقتل خلالها 37 شخصا.

لكن الحزب يحمل الشرطة التركية المسؤولية عن أعمال العنف تلك.

© 2020 AFP