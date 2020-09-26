الدوري الاميركي للمحترفين: سلتيكس يسقط هيت ويبقي على آماله حية

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ميامي (أ ف ب)

قدم بوسطن سلتيكس أداء كبيرا في الشوط الثاني ليبقي على آماله حية في بلوغ نهائي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وتغلب على ميامي هيت 121-108 مقلصا الفارق الى 2-3 في نهائي المنطقة الشرقية الجمعة.

سجل جايسون تايتوم 31 نقطة و10 متابعات وست تمريرات حاسمة، فيما أضاف جايلن براون 28 نقطة و8 متابعات حيث سجل ستة لاعبين في سلتيكس اقله عشر نقاط في اللقاء ليحرموا هيت من بلوغ نهائي الدوري من الفرصة الاولى.

فيما كان السلوفيني غوران دراغيتش أفضل مسجل في هيت مع 23 نقطة، أضاف اليها دانكن روبنسون 20 في مسعى الفريق لبلوغ النهائي للمرة الاولى منذ عام 2014 حين خسر امام سان انتونيو سبيرز.

وبعد أن كان سلتيكس، الفريق الاكثر تتويجا باللقب (17 مرة)، مهددا بالخروج من البطولة في حال الخسارة، قدم أداء هائلا في الشوط الثاني وسجل 41 نقطة في الربع الثالث فقط ليقلب الموازين بعد هيمنة ميامي على الشوط الاول.

وقال كيمبا ووكر لاعب سلتيكس الذي سجل 15 نقطة وسبع تمريرات حاسمة "عدنا لنقدم كرة السلة الخاصة بسلتيكس. شعرت اننا في بداية المباراة كنا محبطين قليلا، حيث تشاجرنا مع بضعنا البعض عند الحكام. لكننا تخطينا ذلك ووجدنا نفسنا في المباراة".

وسجل الالماني دانيل تايس لاعب ارتكاز بوسطن 15 نقطة و13 متابعة في المباراة، فيما سجل ماركوس سمارت 15 وغوردون هايوارد 10 نقاط.

وقال اريك سبويلسترا مدرب هيت بعد اللقاء "لعب بوسطن بشكل جيد في الشوط الثاني، لقد استحقوا الفوز وحصلوا عليه".

وتابع "لم نقاتل كما يجب دفاعيا ودفعنا ثمن ذلك. ولكن عليك أن تثني على بوسطن، لقد لعبوا بطريقة هائلة لاسيما من دون الكرة".

© 2020 AFP