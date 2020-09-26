بطولة إيطاليا: أتالانتا يعلن عن نواياه منذ البداية

صورة أرشيفية تعود الى 14 نيسان/أبريل 2018 في برغامو للمهاجم الارجنتيني اليخاندرو غوميز خلال مباراة فريقه اتالانتا مع ضيفه إنتر ميلان في الدوري الايطالي لكرة القدم

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روما (أ ف ب)

أعلن أتالانتا عن نواياه منذ البداية، بعدما خرج منتصرا من مباراته الأولى للموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز مستحق خارج ملعبه على تورينو 4-2 السبت في المرحلة الثانية.

وغاب فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عن المرحلة الافتتاحية بسبب موسمه القاري المتأخر بعد تأهله التاريخي الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له، فأرجئت مباراته الأولى النارية ضد لاتسيو حتى الأربعاء المقبل.

وكانت البداية واعدة بالنسبة لممثل مدينة برغامو الذي أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الثالث مع رقم قياسي شخصي من النقاط (78) والأهداف المسجلة (98) والانتصارات (23)، إذ تخطى تورينو وحصد النقاط الثلاث الأولى عن جدارة حتى وإن لم تكن النتيجة قريبة بأي شكل من الأشكال لفوزه الساحق في آخر مواجهة بين الفريقين بسباعية نظيفة على نفس الملعب في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

ووجد أتالانتا نفسه متخلفا منذ الدقيقة 11 بهدف لأندريا بيلوتي من زاوية صعبة بعد تمريرة بينية من الفنزويلي توماس رينكون، لكن رد رجال غاسبيريني جاء قاسيا بثلاثة أهداف كان بطلها الأرجنتيني أليخاندرو غوميز الذي احتفل بأفضل طريقة بمباراته المئتين في الدوري الإيطالي بقميص النادي.

وعادل غوميز النتيجة بتسديدة بعيدة (13)، ثم مرر كرة هدف التقدم للكولومبي لويس مورييل (21) وكرة الهدف الثالث الذي سجله الهولندي هانز هاتيبوير (42).

وبقي تورينو، القادم من هزيمة افتتاحية أمام فيورنتينا (صفر-1)، في الأجواء بخطفه هدف تقليص الفارق قبيل صافرة نهاية الشوط الأول برأسية لبيلوتي (43)، لكن الضيوف أعادوا الفارق الى هدفين في مستهل الشوط الثاني بفضل الهولندي الآخر مارتن دي رون بعد تمريرة من مورييل (54)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

- "ثقة أكبر بالنفس" -

ومن المؤكد أن اختبار منتصف الأسبوع ضد لاتسيو رابع الموسم الماضي سيعطي فكرة أوضح عن مدى جاهزية أتالانتا لتكرار سيناريو الموسم الماضي أو محاولة التقدم خطوة صعودا في سلم الترتيب وتحسين مركزه الثالث الذي حققه مرتين في تاريخه حتى الآن (2019 و2020).

ورأى غوميز أنه "من دون شك، منحنا دوري أبطال أوروبا خبرة قيمة جدا وساعدنا على النمو. سنحاول المحافظة على هذا المستوى وأن نجلب ما تعلمناه الى (مشوار الفريق في) الدوري الإيطالي" بحسب ما أفاد شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية.

وأقر بأن لقب الدوري "هدف صعب المنال لأنك تحتاج الى تحقيق 90 نقطة على الأقل"، لكنه رأى بأن الموسم الحالي "سيكون أكثر توازنا (من ناحية المنافسة) من الموسم الماضي. سنرى أين سنكون حين نقترب من نهاية الموسم، لكن فكرتنا على الدوام أن نكون بين السبعة الأوائل".

ومن جهته، اعتبر غاسبيريني أن "أتالانتا أقوى حاليا من الموسم الماضي. لدينا ثقة أكبر كما تبين اليوم حين تخلفنا من دون أن نتزعزع. هناك ثقة أكبر بالنفس".

وعلى غرار أتالانتا، يسجل لاتسيو وإنتر ميلان وصيف البطل بدايتهما في الدوري بعد أن غابا عن المرحلة الافتتاحية، وذلك حين يتواجهان مساء مع كالياري وفيورنتينا تواليا.

ويلعب الأحد يوفنتوس، بطل المواسم التسعة الماضية، مع مضيفه روما، وسبيتسيا مع ساسوولو، فيرونا مع اودينيزي، كروتوني مع ميلان، ونابولي مع جنوى، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء بولونيا وبارما.

© 2020 AFP