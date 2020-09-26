بطولة فرنسا: رين يتصدر بفوز أول في ملعب سانت اتيان منذ 2011

جان-فيليب كسيازيك ا ف ب

لاعبو رين يحتفلون بهدف سيرو غيراسي في مرمى سانت اتيان خلال لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، سانت اتيان في 26 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

واصل رين بدايته الرائعة للموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بتحقيقه فوزا رابعا تواليا وجاء بنتيجة 2-صفر على حساب سانت إتيان في ملعب الأخير للمرة الأولى منذ 2011 السبت في المرحلة الخامسة.

وبعد أن بدأ الموسم بتعادل في ملعب ليل (1-1)، فرض فريق المدرب جوليان ستيفان نفسه منافسا قويا، أقله في المراحل الأولى من "ليغ 1"، بتحقيقه فوزا رابعا تواليا ما سمح له بالتربع على الصدارة.

ولم يكن الفوز الرابع عاديا، بل على فريق كان يتشارك معه صدارة الترتيب بعد أربع مراحل، قبل أن ينتزعها ليل الجمعة موقتا بفارق نقطة بعد فوزه على نانت 2-صفر.

ويدين رين بفوزه الأول في معقل سانت إتيان منذ أن تغلب عليه 2-1 في 15 أيار/مايو 2011، الى المغربي نايف أكرد الذي افتتح التسجيل بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها بنجامان بوريغو (33)، وسيرو غيراسي الذي عزز بالثاني بعد عرضية من رومان ديل كاستيو (54)، وذلك بعد هدف ملغى عبر "في أيه آر" لأصحاب الأرض بداعي التسلل على أرنو نوردان (47).

ورفع رين رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ليل، فيما تراجع سانت إتيان الى المركز الثالث موقتا بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط بتلقيه هزيمته الأولى للموسم.

وقد يجد رين نفسه على المسافة ذاتها من مرسيليا وصيف البطل (7 نقاط)، في حال فوز الأخير على ضيفه متز في وقت لاحق السبت.

كما يواجه احتمال التراجع أكثر لصالح مونبلييه (9 نقاط) ولنس (9 أيضا) اللذين يلعبان الأحد خارج قواعدهما ضد ديجون ونيم تواليا.

ويلعب الأحد أيضا باريس سان جرمان حامل اللقب وثامن الترتيب حاليا (6 نقاط) مع مضيفه رينس، بوردو مع نيس، موناكو مع ستراسبورغ، انجيه مع بريست، ولوريان مع ليون.

© 2020 AFP