بعد التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.. ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في الدوري الإماراتي

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وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال توقيع اتفاقات التطبيع بواشنطن، الولايات المتحدة، 15 سبتمبر/أيلول 2020.

بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، سيصبح اللاعب ضياء سبع المتحدر من أصول فلسطينية أول إسرائيلي يحترف في دوري الخليج (الاسم الذي يطلق على الدوري الإماراتي) منذ انطلاقته عام 1974. وسينضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى النصر في دبي قادما من غوانغجو إيفرغراند الصيني.

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سيصبح اللاعب ضياء سبع (27 عاما) أول إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي لكرة القدم منذ انطلاقته عام 1974، بعدما اقترب من الانضمام إلى نادي النصر (دبي) قادما من غوانغجو ايفرغراند الصيني.

وأشار مصدر في نادي إمارة دبي أن لاعب الوسط الهجومي سبع المتحدر من أصول فلسطينية "في طريقه الى دبي وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه إلى الفريق رسميا، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب وناديه الصيني على كافة بنود العقد".

وأشارت تقارير إعلامية أن عقد سبع سيكون لمدة 3 سنوات وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

وعرض سبع صورة في حسابه على موقع انستاغرام وهو على متن طائرة على درجة رجال الأعمال، علق عليها "إلى دبي".

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وجاء تعاقد النصر مع سبع عقب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين منتصف اب/أغسطس الماضي.

والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).

لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه الى #دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري #الخليج 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/bbfDAEf4FM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 26, 2020

ونشر المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر موقع تويتر صورة سبع وهو بالطائرة في طريقة لدبي، وعلق "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج (الاسم الذي يطلق على الدوري الاماراتي)".

عبد الله بن زايد متحدثا عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل 00:40

وُلد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله إلى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

تنقل بين عدة أندية إسرائيلية (هبوعيل بئر السبع بالإعارة واتحاد أبناء سخنين ومكابي بتاح تكفا)، قبل وصوله عام 2014 إلى مكابي نتانيا في صفقة كبيرة للاعب محلي (2,5 مليون يورو) حيث بقي لأربعة مواسم.

سجل معه 50 هدفا في 111 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 24 هدفا في موسم 2018، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

تعرض لإصابة قوية في ساقه اليسرى لكنه لم يستسلم ثم انتقل إلى بطل الدوري هابوعيل بئر السبع. انتقال دام ثلاثة اأشهر عندما تلقى اتصالا من وكيله "قال لي وكيلي هناك عرض من الصين".

قدرت صفقة انتقاله إلى غوانغجو ايفرغراند بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

وكان النصر قد ضم إلى صفوفه أربعة لاعبين هذا الموسم هم المهاجم سيباستيان تيغالي القادم من الوحدة، راين منديش من الرأس الأخضر قادما من الشارقة، مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف والبرازيلي كايكي جيزوس (19 عاما).

فرانس24/ أ ف ب

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