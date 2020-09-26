بيلاروسيا: توقيف العشرات خلال مظاهرة للنساء في العاصمة منسك ومدن أخرى

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مظاهرة للنساء في منسك احتجاجا على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. 26 سبتمبر/أيلول 2020.

أوقفت شرطة مكافحة الشغب في بيلاروسيا السبت أكثر من 90 شخصا غالبيتهم من النساء خلال مظاهرات للمعارضة في عاصمة البلاد منسك ومدن أخرى احتجاجا على نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وتم توقيف صحافيين كانوا يغطون المظاهرات، وموسيقيين كانوا يؤدون أغنية سوفياتية قديمة تحولت إلى نشيد رمزي لحركة الاحتجاجات الحالية.

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أوقفت شرطة بيلاروسيا السبت أكثر من 90 شخصا غالبيتهم من النساء خلال مظاهرات للمعارضة في عاصمة البلاد منسك ومدن أخرى احتجاجا على نظام الرئيس بألكسندر لوكاشينكو، كما أكدت مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان فياسنا.

وفي منسك حمل بعض المتظاهرين صور المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا فيما هتف آخرون بعبارة "سفيتا رئيسة"، اختصارا للاسم الأول لمنافسة لوكاشينكو البالغة من العمر 38 عاما.

وأوقف 95 شخصا غالبيتهم نساء في العاصمة ومدن أخرى، ولا سيما بريست (جنوب غرب)، كما أكدت فياسنا. وأوقف أيضا صحافيون كانوا يقومون بتغطية المظاهرات.

وأكدت فياسنا أيضا توقيف موسيقيين كانوا يؤدون أغنية سوفياتية قديمة تحولت إلى نشيد رمزي لحركة الاحتجاجات الحالية.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من مظاهرات مماثلة للنساء اللواتي يطالبن الرئيس بالرحيل منذ فوزه المثير للجدل في الانتخابات الشهر الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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