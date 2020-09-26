ترامب يعتزم ترشيح القاضية المحافظة "أمي كوني باريت" لعضوية المحكمة الأمريكية العليا

قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الإعلان عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة أمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا مع تحركه لتعزيز تحويل المحكمة إلى اليمين وتمهيد الطريق أمام معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها.

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من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب السبت عن ترشيح قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية المحافظة أمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا مع تحركه لتعزيز تحويل المحكمة إلى اليمين وتمهيد الطريق أمام معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل خمسة أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية، وفقا لما ذكره الجمعة مصدران مختلفان.

بدلا من "الأيقونة الليبرالية"

وإذا تم التصديق على تعيينها من قبل مجلس الشيوخ ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون ، فإن باريت ستحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج، وهي أيقونة ليبرالية توفيت عن 87 عاما في 18 سبتمبر أيلول.وتعد باريت المرشحة المفضل لدى المحافظين المتدينين الذين يعدون من أنصار ترامب الرئيسيين في الانتخابات. وطلب ترامب من مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي يسعى للفوز فيها بفترة ثانية ويهدف الديمقراطيون للسيطرة على المجلس.

وعين ترامب باريت (48 عاما) في الدائرة السابعة من محكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها شيكاجو في 2017.

وإذا تم التصديق على تعيين باريت في هذا المنصب الذي ستشغله مدى الحياة فستصبح خامس امرأة على الإطلاق تعمل في المحكمة العليا في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الأغلبية المحافظة بالمحكمة لتصبح ستة قضاة محافظين مقابلة ثلاثة ليبراليين.

فرانس24/ رويترز

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