دوري أبطال آسيا: ردّ اعتراض الهلال على استبعاده بعد تفشي كورونا في صفوفه

كريم جعفر ا ف ب

لاعبان احتياطيان من الهلال السعودي قبل المواجهة الملغية لفريقهما مع شباب الاهلي الاماراتي في دوري ابطال اسيا في الدوحة

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كوالالمبور (أ ف ب)

ردّ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم السبت اعتراض نادي الهلال السعودي حامل اللقب على اعتباره منسحبا من دوري الأبطال، بعد اخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته مع شباب الاهلي دبي الاماراتي في الدوحة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وقال الاتحاد القاري في بيان مختصر "قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم السبت، رد الاعتراض المقدم من نادي الهلال السعودي، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استناداً للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19)".

تابع "لن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإصدار أي تعليق إضافي حول هذا الأمر".

وكان الهلال تقدم باعتراض لشطب نتائجه، بعد ان كان قد ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة بنظام التجمع في "فقاعة" الدوحة الصحية.

ضرب فيروس كورونا 19 من لاعبيه على عدة دفعات، بينهم ابرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، فضلا عن اداريين ومعالجين، لدرجة انه قدم لائحة لمباراة شباب الاهلي دبي الاربعاء الماضي من 11 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

ونشر الهلال السبت صورا للاعبيه "غير المصابين بفيروس كورونا والمتعافين، يتأهبون للعودة إلى الرياض".

وسيكون موعد عودة بعثة الفريق على يومين، فيما سيكون موعد عودة المصابين الأحد عبر طائرة خاصة، ويكون هناك استقبال خاص عن طريق وزارة الصحة.

وسيمنح المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو الفريق اجازة لمدة أسبوع، على أن يبدأ بعدها الفريق كشوفاته الطبية الموسمية ومسحات كورونا تحضيرا لعودة تدريباته في مقر النادي، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد في منتصف تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وشدّد لوتشيسكو على أن ما حدث للفريق هو من أكثر الأشياء ظلماً على الإطلاق "لم يكن هناك أي نوع من العدل في تعامل الاتحاد الآسيوي مع فريق الهلال، بعد الإصابات الأخيرة بكورونا".

أضاف لوتشيسكو "نحن نتحدث عن الهلال بصفته بطلا لآسيا تم إقصاؤه بشكل يجعلني أعتقد بأن هناك شيئا كبيرا خلف ذلك، لجعل فريق آخر يفوز باللقب بسهولة".

وكان الاتحاد الاسيوي اعلن بعد رفضه طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

واعتبر الاتحاد القاري ان اللجنة الفرعية لدوري الأبطال في منطقة الغرب "قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء".

© 2020 AFP