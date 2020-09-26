رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يتنحى عن منصبه ويعتذر عن تشكيل الحكومة

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رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، وهو يتحدث في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في بعبدا، شرق العاصمة بيروت.

أعلن السبت رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى أديب، تنحيه عن منصبه، وذلك لأن "التوافق لم يعد قائما" وفقا لما صرح به من قصر بعبدا في بيروت. وعقب لقاء مع الرئيس ميشال عون، اعتذر أديب عن إمكانية تشكيل حكومة، بعد مساع كثيرة مع الأطراف المختلفة في البلاد ووسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

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بعد شهر من توليه المنصب وفي ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب السبت عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.

مداخلة فرانس24 في بيروت شربل عبود عقب تنحي رئيس الوزراء اللبناني عن منصبه 08:55

وقال أديب في كلمة متلفزة "انني اعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة" بعد مساع كثيرة مع الأطراف المختلفة في البلاد ووسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

شربل عبود -عقدة تشكيل الحكومة 03:07

وذكر أديب أنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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