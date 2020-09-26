رولان غاروس: نادال لمعادلة رقم فيدرر بعد 15 سنة من لقبه الأول

فيليب لوبيز ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

يقف ملك الملاعب الترابية الاسباني رافايل نادال على بعد لقب كبير واحد من معادلة رقم الاسطورة السويسري روجيه فيدرر في بطولات "الغراند سلام"، لكن بعد 15 سنة من تتويجه الاول في رولان غاروس يبدو الـ"ماتادور" معرضا أكثر من أي وقت مضى لفقدان لقبه.

يبلغ رصيد نادال الرائع في رولان غاروس 93 فوزا وخسارتين فقط منذ عام 2005، عندما اصبح بعمر المراهقة اول لاعب يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ السويدي ماتس فيلاندر عام 1982.

لكن ابن الرابعة والثلاثين رفع رصيده إلى 19 لقبا في البطولات الكبرى بينها 12 في رولان غاروس (رقم قياسي)، وتتزامن مشاركته الراهنة مع غياب فيدرر الذي يتعافى من جراحة بركبته، ما يقرّبه أكثر من التتويج للعام الرابع تواليا في باريس.

لكن عوامل مختلفة أدت الى ارتفاع حظوظ منافسيه، خصوصا الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا والنمسوي دومينيك تييم المتألق بشكل كبير والمتوّج في فلاشينغ ميدوز الأميركية على أرض صلبة.

واعتبر النجم السابق الالماني بوريس بيكر الذي عمل لفترة مدربا لديوكوفيتش، ان البطولة المقامة عادة في فصل الربيع والمؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون أصعب على نادال هذه المرة.

وقد تؤدي ظروف الطقس إلى ملاءمة نجوم الارض الصلبة وتقليص خطر الكرات اللولبية من نادال، ما قد يصب في مصلحة أمثال تييم الذي حل وصيفا لنادال في رولان غاروس آخر سنتين.

قال بيكر المتوج ست مرات في البطولات الكبرى "ستكون هذه السنة صعبة على رافايل نادال. هو المرشح الأوّل بالنسبة اليّ، لكن الفارق تقلص بينه وبين اللاعبين الآخرين".

تابع "ليس في ايقاعه الاعتيادي. يحتاج الى خوض المباريات. عادة يأتي الى رولان غاروس بعد خوضه أربع دورات كبيرة على التراب، ويكون قد توّج في العادة بألقابها".

ويخوض نادال رولان غاروس دون إحرازه اي لقب ترابي للمرة الاولى، إذ خسر بمجموعتين امام الارجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع نهائي دورة روما الإيطالية، في مشاركة كانت الأولى له في غضون ستة أشهر.

قال نادال الذي فضّل الغياب عن فلاشينغ ميدوز للتحضير لرولان غاروس "لا وقت للأعذار. لم أشارك في الدورات لفترة طويلة. خضت مباراتين جيدتين".

تابع ابن جزيرة مايوركا "هذه سنة مميزة ولا يمكن توقع أحداثها. قمت بعملي هنا، بعضه كان جيدا والبعض الآخر سيئا. على الأقل خضت ثلاث مباريات".

- "قابل للخسارة على التراب" -

وبرغم الثغرات الواضحة في مسيرة نادال قبل البطولة، يرى ديوكوفيتش ان الاسباني سيكون مرشحا قويا لرفع اللقب مجددا.

قال ديوكوفيتش الباحث عن إضافة لقب ثان في باريس بعد تتويجه الوحيد في 2016 "الرقم القياسي الذي يملكه هناك، تاريخ نتائجه، لا يمكنك مقارنة أي لاعب به".

أضاف الصربي "لكن كما تعرفون، أظهر دييغو أن نادال قابل للخسارة على التراب".

تابع "ظروف مباراتهما، من الواضح أن الطين كان ثقيلا والكرة لم ترتد بقوة عن الارضية، رطوبة، مباريات ليلية، سنجد ذلك في باريس أيضا. أنا متأكد أن هذه الامور لا تناسبه لانه يحب الارتداد القوي للكرات".

أردف ديوكوفيتش القريب بدوره من فيدرر (17 لقبا كبيرا) "يحب الظروف الحارة والسريعة، حيث بمقدوره ضرب الكرات اللولبية. برغم ترشيحه، اعتقد ان بعض اللاعبين قادرون على التغلب عليه هناك".

وبحال إكماله المسار حتى النهاية، سيصل رصيد انتصارات نادال في رولان غاروس الى مئة فوز، وهو إنجاز لم يحققه في بطولات كبرى سوى فيدرر والأميركيات سيرينا وليامس ومارتينا نافرتيلوفا وكريس إيفرت.

ويتفق شفارتسمان مع ديوكوفيتش على أن نادال لا يزال المرشح الأقوى "رافا هو الملك. هذا بيته... بعض المرات لم يلعب جيدا لكنه أحرز اللقب". تابع "اعتقد ان رافا سيكون هناك، هو اللاعب القادر على التتويج دوما".

© 2020 AFP