أوروبا في مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا وأكثر من 32,34 مليون إصابة حول العالم

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فحص كوفيد-19 في أحد مختبرات مونبيلييه جنوب فرنسا، 25 سبتمبر/ أيلول 2020

تواجه أوروبا موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، وقد اتخذت العديد من الدول الأوروبية إجراءات جديدة. في إسبانيا، لن يتمكن نحو 167 ألف من سكان مدريد من مغادرة أحيائهم إلا للضرورة. وفي بريطانيا، سيتم وضع نصف منطقة ويلز قيد العزل. وفي فرنسا، ستغلق حانات العاصمة ابتداء من الساعة العاشرة مساء. أما عدد المصابين حول العالم فقد تجاوز السبت 32,34 مليون شخص، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 983486 حالة.

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تستعد أوروبا لمواجهة موجة ثانية لوباء فيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء الكرة الأرضية. واتخذت دول القارة العجوز تدابير صحية جديدة. ففي بريطانيا، وهي الأكثر تضررا في أوروبا، قررت السلطات الخميس الماضي إغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة لندن كما اتخذت فرنسا وإسبانيا إجراءات جديدة أملا في تجنب الوصول لأوضاع مماثلة لما كانتا عليه في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان.

وعلى مستوى العالم، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 32,34 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 983486 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و288200 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 202911 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و818570 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 92290 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و657702 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 139808 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و136048 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20056 حالة.

فرانس24/ رويترز

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