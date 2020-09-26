مصر: مقتل شخص في اشتباكات مع الشرطة خلال مظاهرة مناهضة للرئيس السيسي جنوب القاهرة

أ ف ب

أفادت مصادر طبية مصرية عن مقتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة-السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومترا جنوب القاهرة) أثناء مظاهرة معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أفراد من أسرة الضحية أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة، فيما قالت مواقع ووسائل إعلام قريبة من جماعة الإخوان المسلمين أن "عشرات" الأشخاص شاركوا في مظاهرات معارضة للسيسي في عدد محدود من القرى المصرية. من جهتها، نفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة وجود مظاهرات.

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قتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة ليل الجمعة السبت في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومتر جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب أسرته ومصادر طبية.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العياط أن "سامي وفقي بشير وصل متوفيا إلى المستشفى" ليل الجمعة السبت، موضحا أنه كان "مصابا برصاصات خرطوش (من بنادق صيد) في الوجه والرأس".

وأكد أفراد من أسرته لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية أنه "أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة التي كانت تفرق مظاهرة تطالب برحيل السيسي في قرية البليدة".

وأكد مصدر أمني أن الشرطة "لم تستخدم رصاصات خرطوش خلال الاشتباكات في البليدة" مؤكدا أنها "استخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية وعربية قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، شارك عشرات في مظاهرات معارضة للسيسي في عدد محدود من القرى المصرية.

ونفت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية وقوع مظاهرات ونقلت بثا مباشرا يظهر استمرار الحياة بصورة طبيعية في معظم المدن المصرية الكبري.

وكان المقاول المصري محمد علي، المقيم في الخارج والمناهض للسيسي، دعا للأسبوع الثاني على التوالي إلى التظاهر الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري، على خلفية غضب في المناطق الريفية الفقيرة من غلاء المعيشة ومن حملة حكومية ضد المباني التي شيدت بدون ترخيض خصوصا على الأراضي الزراعية والتي تشمل غالبية المنازل في المناطق الريفبة وفي المناطق الحضرية العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

وهذه الحملة تقضي بأن يسدد المواطنون غرامات مالية مقابل تقنين ملكيتهم لمنازلهم.

ويفرض قانون أقر في نهاية العام 2013 قيودا على حق التظاهر اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أنها تحظر التظاهر عمليا.

فرانس24/ أ ف ب

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