إعادة فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لمدة ثلاثة أيام

سعيد خطيب ا ف ب

سائق سيارة أجرة فلسطيني يضع كمامة واقية من فيروس كورونا بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر في 27 أيلول/سبتمبر 2020

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر استثنائيا لمدة ثلاثة أيام لمرور العالقين في كلا الاتجاهين.

وكان المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل والذي يربط قطاع غزة بالخارج، قد فتح آخر مرة في 11 آب/أغسطس المنصرم، بعد إغلاق استمر نحو خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية الأحد "تم فتح بوابة معبر رفح المصرية جنوب قطاع غزة وغادر عدد من حافلات المسافرين في حين وصل عدد من حافلات العائدين".

واوضحت الوزارة أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع وفق قواعد الوقاية والسلامة المتبعة في القطاع.

وأحصى قطاع غزة 2791 إصابة بفيروس كورونا و21 وفاة، في حين بلغ عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة نحو 36 ألفا بينها 270 وفاة.

وشهدت أعداد الإصابات في قطاع غزة زيادة ملحوظة أواخر آب/أغسطس، بعد اكتشاف إصابات محلية هي الاولى بالفيروس المستجد.

ويعيش في قطاع غزة المحاصر نحو مليوني نسمة، في ظروف معيشية صعبة تتجلى في الفقر وانقطاع التيار الكهربائي، وتلوث المياه، وارتفاع نسبة البطالة.

© 2020 AFP