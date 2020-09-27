اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على أكبر عملية تبادل للأسرى منذ 2014

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أنصار الحوثيين في اليمن يرددون هتافات أثناء تجمعهم في العاصمة صنعاء في 24 سبتمبر / أيلول 2020 ، خلال حفل أقامه الحوثيون لجمع الأموال والطعام والتبرعات الأخرى لمقاتليهم.

بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى، اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع الحوثيين، خلال محادثات في سويسرا، على تبادل أكثر من ألف أسير، "681 من الحوثيين و400 من الحكومة"، بينهم "15 سعوديا وأربعة سودانيين". وفي حال تمت عملية التبادل فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014 وتدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة.

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خلال المحادثات الأخيرة في سويسرا، توصل كل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين إلى اتفاق لتبادل أكثر من ألف أسير، حسبما أفادت مصادر الطرفين السبت، بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى.

مداخلة مراسلة فرانس24 في سويسرا تعليقا على اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين 02:19

ووافق الجانبان في محادثات السويد في كانون الاول/ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

الأكبر منذ 2014

وفي حال نُفذت عملية التبادل التي تم الاتفاق حولها في سويسرا، فستكون الأكبر منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014 وتدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة.

وقال عضو في الوفد الحكومي مشترطا عدم الكشف عن هويته انه تم التوصل "إلى اتفاق لتبادل 1081 أسير بين الطرفين، 681 من الحوثيين و400 من الحكومة".

وذكر أنّ من بين المفرج عنهم "15 سعوديا وأربعة سودانيين" هم أسرى لدى الحوثيين، مضيفا أنّه تقرّر "تأجيل الافراج" عن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتابع أنّه يجب أن "يتم التنفيذ خلال مدة أقصاها اسبوعين".

من جهتها، نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين عن "مصدر مطلع" على المفاوضات أنه "من المقرر أن تختتم جولة التفاوض غدا (الأحد) بإعلان الاتفاق على الصفقة الموقّع عليها".

ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط #جمهوري_ضد_العدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 26, 2020

وقال القيادي في صفوف محمد علي الحوثي على حسابه بتويتر "ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط".

وبدأ ممثّلون عن المدعومين من إيران والحكومة التي تساندها الرياض على رأس التحالف العسكري مفاوضات لتبادل الأسرى في 18 أيلول/سبتمبر في إحدى المدن السويسرية التي لم يتم الكشف عنها.

وكان من المتوقع الاتفاق على تبادل 1420 أسيرا من بينهم شقيق هادي العميد ناصر منصور هادي.

ويمثّل اتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من الاقتتال الذي تسبّب بمقتل وإصابة آلاف وبأسوأ أزمة انسانية في العالم، وفقا للامم المتحدة، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.

ومحادثات سويسرا هي الاولى في بلد اوروبي منذ مفاوضات السويد.

فرانس24/ أ ف ب

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