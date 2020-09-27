السويسريون يرفضون في استفتاء الحد من حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي

رجل يمشي أمام ملصقات حزب الشعب السويسري ولجنة حماية الوظائف للسكان المحليين ضد مبادرة مناهضة الهجرة في زيورخ، سويسرا، 17 سبتمبر/ أيلول 2020.

رفض السويسريون الأحد في استفتاء عام مقترحا من حزب الشعب اليميني يحد من حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي. وأظهرت النتائج النهائية أن 61,7 بالمئة من الناخبين صوتوا ضد إلغاء اتفاق يسمح بحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا وجيرانها الأعضاء في الاتحاد. وصوت أكثر من 60 بالمئة من الناخبين لمصلحة منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

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صوت السويسريون الأحد في استفتاء عام ضد مقترح يحد من حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وأيدوا مبدأ منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر للمرة الأولى.

وأظهرت النتائج النهائية أن 61,7 بالمئة من الناخبين رفضوا إلغاء اتفاق يسمح بحرية تنقل الأشخاص بين سويسرا وجيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولاقى اقتراح حزب الشعب السويسري اليميني، الحزب الأكبر في سويسرا، معارضة الحكومة والنقابات وكافة الأحزاب السياسية، خشية تعريض العلاقات مع دول التكتل للخطر.

وكانت مبادرة الحزب ترمي لتعديل الدستور لضمان "استعادة التحكم في الهجرة" في شكل مستقل.

وحذر الحزب، الذي بنى شهرته على التنديد بالهجرة وتأثير الاتحاد الأوروبي، من أن الدولة الغنية في جبال الألب تواجه "هجرة مفرطة وغير خاضعة للرقابة".

لكن الحكومة الفدرالية حذرت من أنه إذا ألغت سويسرا من جانب واحد اتفاقية حرية التنقل، فإن بند "المقصلة" سيدخل حيز التنفيذ لتجميد كافة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها.

وطرحت عدة قضايا أخرى في اقتراع الأحد كجزء من نظام الديمقراطية المباشرة الشهير في سويسرا.

وصوت أكثر من 60 بالمئة من الناخبين لمصلحة منح إجازة أبوة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبموجب تصويت الأحد، ستمنح هذه الإجازة الآباء السويسريين ما يصل إلى 80 بالمئة من رواتبهم خلال مدة الإجازة البالغة 14 أسبوعا.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 59 بالمئة، وهو معدل مرتفع في بلد نادرا ما يتجاوز إقبال الناخبين فيه 50 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب

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