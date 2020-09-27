بطولة إيطاليا: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة ونابولي وميلان يواصلان انطلاقتهما القوية

تيتسيانا فابي ا ف ب/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

أنقذ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الخسارة أمام مضيفه روما بتسجيله ثنائية التعادل 2-2 الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت مواصلة كل من نابولي وميلان لانطلاقته القوية بتحقيقهما للفوز الثاني على التوالي عندما تغلب الأول على ضيفه جنوى بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، والثاني على مضيفه كروتوني 2-صفر.

في المباراة الأولى، فرض الفرنسي جوردان فيرتو ورونالدو نفسيهما بتسجيلها الاهداف الاربعة لقمة المرحلة على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ودفع مدرب يوفنتوس الجديد لاعب وسطه الدولي السابق أندريا بيرلو بالوافد الجديد على سبيل الاعارة من ريال مدريد الاسباني الدولي ألفارو مورتا أساسيا قبل أن يخرجه مطلع الشوط الثاني للدفع بالبرازيلي دوغلاس كوستا (58).

وكان روما البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء حصل عليها اثر لمسة يد على لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو بعد تسديدة لمواطنه فيرتو من خارج المنطقة فانبرى لها الاخير بنجاح فيما حصل الاول على بطاقة صفراء (31).

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء مماثلة اثر لمسة يد على لورنتسو بيليغريني فانبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح مدركا التعادل (44).

وهو الهدف الثاني لرونالدو هذا الموسم بعد الاول في مرمى سمبدوريا (3-صفر) في المرحلة الاولى.

وهي المرة الرابعة في مسيرته الاحترافية التي ينجح فيها الدون في هز الشباك في المرحلتين الاولى والثانية للموسم بعد 2009 و2011 و2014.

لكن فرحة رونالدو ومدربه الجديد أندريا بيرلو لم تدم سوى دقيقتين حيث نجح فيرتو في منح التقدم مجددا لفريق العاصمة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان (45+1).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه رابيو لتلقيه الانذار الثاني اثر خطأ على مخيتاريان بيد ان النقص العددي لم يمنعه من ادراك التعادل عبر نجمه رونالدو بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من البرازيلي دانيلو.

- سداسية نابولي -

وفي الثانية، بكر نابولي بالتسجيل عبر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوسانو في الدقيقة العاشرة عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي البلجيكي دريس مرتنز سددها بقوة من مسافة قريبة داخل المرمى.

وانتظر نابولي الشوط الثاني لتأمين انتصاره حيث عزز الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي التقدم مطلعه مستغلا كرة بالكعب من النيجيري فيكتور اوسيمهين (46)، قبل أن يضيف مرتنز الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من زيلينسكي.

وسجل لوسانو هدفه الشخصي الثاني والرابع في الدقيقة 65 اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من مرتنز خلف الدفاع فسددها بيمناه على يسار الحارس، وسجل البديل المقدوني الشمالي إلييف الماس الخامس كرة داخل المنطقة من الالباني السيد هيساي فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة (69)، قبل أن يختم البديل الاخر ماتيو بوليتانو المهرجان بمجهود فردي رائع انهاه بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (72).

وفي الثالثة، اقتنص ميلان ركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول اثر عرقلة الدولي الكرواتي أنتي ريبيتش داخل المنطقة فانبرى لها الدولي العاجي فرانك كيسييه بنجاح، قبل أن يضيف الإسباني المغربي الأصل ابراهيم دياز المعار من ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 50 مستغلا كرة خاطئة من مدافع كروتوني فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

وحقق ساسوولو فوزه الثاني على التوالي ايضا عندما تغلب على مضيفه سبيتسيا الوافد حديثا الى دوري الاضواء 4-1.

وكان ساسوولو البادئ بالتسجيل عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 12، وأدرك البلغاري أندري غالابينوف التعادل في الدقيقة 31، قبل أن يسجل الضيوف ثلاثية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها دومينيكو بيراردي (64 من ركلة جزاء) والفرنسي غريغوري ديفريل (66) وفرانشيسكو كابوتو (76).

وحذا هيلاس فيروس حذو ميلان ونابولي وساسوولو وحقق بدوره الفوز الثاني تواليا بعد الاولى على روما عندما اعتبر الاخير خاسرا صفر-3 لاشراكه لاعبا غير مؤهل هو الغيني أمادو دياوارا في المباراة التي تعادلا فيها سلبا في المرحلة الاولى.

وتنص قوانين الاتحاد الايطالي على وجوب تسجيل جميع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما في قائمة تضم 25 لاعبا يتم إرسالها له قبيل انطلاق الموسم تمهيدا لمشاركتهم في الدوري.

وخلت القائمة التي تقدم بها نادي العاصمة من لاعب وسطه دياوارا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ23 في 17 تموز/يوليو المنصرم.

وتغلب هيلاس فيرونا على ضيفه اودينيزي بهدف وحيد سجله أندريا فافيلي في الدقيقة 58.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء بولونيا مع بارما.

© 2020 AFP