بطولة اسبانيا: سداسية لاتلتيكو مدريد بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لوافده الجديد سواريز

غابريلا بويز ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أكرم اتلتيكو مدريد وفادة ضيفه غرناطة عندما تغلب عليه 6-1 بينها ثنائية وتمريرة حاسمة لوافده الجديد الدولي الاوروغوياني لويس سواريز الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب سواريز بقوة في أول مباراة له بألوان أتلتيكو مدريد المنتقل إلى صفوفه الجمعة قادما من برشلونة مقابل ستة ملايين يورو، فنجح في تسجيل هدفين (85 و90+4) مع تمريرة حاسمة في 24 دقيقة فقط حيث دخل في الدقيقة 70 مكان دييغو كوستا.

ووجه سواريز رسالة إلى مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الذي أبلغه بمجرد استلامه الادارة الفنية للنادي الكاتالوني منتصف آب/أغسطس الماضي بأنه لا يدخل ضمن خططه في الموسم الجديد وعليه أن يبحث عن فريق لاكمال مسيرته الكروية.

كما أكد سواريز أنه أفضل خليفة في هجوم القطب الثاني للعاصمة مدريد ألفارو مورتا المنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وصنع سواريز الهدف الرابع الذي سجله ماركوس يورنتي في الدقيقة 73، قبل أن يسجل الهدف الخامس بضربة رأسية (85) ويختتم المهرجان بالهدف السادس عندما استغل كرة مرتدة من القائم الايمن اثر تسديدة بيمناه على "الطاير" فتابعها بيسراه داخل المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان بإمكان سواريز تسجيل المزيد لولا تدخل حارس المرمى البرتغالي روي سيلفا في مناسبتين في الدقيقتين 76 و78.

وسجل خورخي مولينا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 87.

واكتفى أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الشوط الأول سجله دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة، وأهدر له ساوول نيغويس ركلة جزاء في الدقيقة 16، لكنه ضرب بقوة في الشوط الثاني وسجل خمسة أهداف استهلها الدولي الارجنتيني أنخل كوريا (47) وعززها الدولي البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 65.

وهي المباراة الأولى لأتلتيكو مدريد هذا الموسم بعدما استفاد من الراحة التي منحت له من قبل الاتحاد الاسباني للعبة بسبب تأخر موسمه الأوروبي نتيجة وصوله الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرمل أتلتيكو مدريد الانطلاقة القوية لغرناطة الذي حقق فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين، لكنه بقي في الصدارة بفارق الاهداف خلف ريال بيتيس الذي خسر أمام ضيفه ريال مدريد 2-3 السبت في افتتاح المرحلة.

من جهته، استهل اشبيلية موسمه في الليغا بفوز ثمين على مضيفه قادش الوافد حديثا الى دوري الاضواء 3-1.

وقلب اشبيلية، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ووصيف بطل الكأس السوبر الاوروبية الخميس أمام بايرن ميونيخ بطل دوري الابطال 1-2 بعد التمديد، الطاولة على مضيفه الذي افتتح التسجيل بواسطة سالفادور سانشيس بونسي في الدقيقة 48 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ألفارو نيغريدو، إلى فوز 3-1.

وأدرك الهولندي لوك دي يونغ، بديل الدولي المغربي يوسف النصيري، التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من القائد خيسوس نافاس (65)، ومنحه الدولي المغربي الأصل منير الحدادي، بديل أوليفر توريس، التقدم في الدقيقة الاخيرة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من جوان جوردان، قبل أن يدشن الكرواتي ايفان راكيتيتش عودته الى الفريق الاندلسي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الحدادي.

وتعادل بلد الوليد مع سلتا فيغو بهدف لسيرجي غوارديولا (66 من ركلة جزاء) مقابل هدف لياغو أسباس (44).

وخسر اوساسونا امام ليفانتي بهدف لروبرتو توريس (38) مقابل ثلاثة أهداف لغونزالو ميليرو (41) وروجر مارتي (77) وخوسيه لويس موراليس (81)، وإيبار امام أتلتيك بلباو بهدف لأنريكي غارسيا كيكي (48) مقابل هدفين لأوناي لوبيس (40 و87).

ويلعب لاحقا برشلونة مع فياريال.

© 2020 AFP