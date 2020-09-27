بطولة فرنسا: ثنائية ايكاردي تؤكد صحوة باريس سان جرمان

فرانك فيف ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان الارجنتيني ماورو ايكاردي (يسار) محتفلا مع زميله البرازيلي نيمار بعد تسجيله هدفا في مرمى رينس في الدوري الفرنسي. 27 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

سجل المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي ثنائية ليقود سان جرمان الى فوز ثالث تواليا على رينس 2-صفر خارج ملعبه في ختام المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان فريق العاصمة استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بخسارتين تواليا امام لنس ومرسيليا قبل ان يحقق ثلاثة انتصارات مؤكدا صحوته في الفترة الاخيرة.

واشرك مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل رباعي خط الهجوم المؤلف من كيليان مبابي وايكاردي والبرازيلي نيمار والارجنتيني انخل دي ماريا علما بان الاخير خاض اخر مباراة له قبل ايقافه اربع مباريات لبصقه على احد لاعبي مرسيليا في مباراة الكلاسيكو.

وجاء هدف ايكاردي الاول بعد مجهود فردي من مبابي الذي راوغ لاعبين قبل ان يمرر باتجاه الارجنتيني فتخلص الاخير من احد المدافعين قبل ان يسدد على يمين حارس رينس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).

وكاد ايكادري يضيف الهدف الثاني اثر تمريرة متقنة داخل المنطقة من مواطنه دي ماريا لكن حارس رينس انقذ الموقف ببراعة من خلال رد فعل سريع ((17).

وسيطر فريق العاصمة الفرنسية بشكل كبير حتى بلغت نسبة استحواذه 71 في المئة بعد مرور نصف ساعة.

وقام نيمار بمجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (43).

ومرة جديدة مرر الالماني يوليان دراكسلر كرة ماكرة داخل المنطقة الى مبابي قبل ان يمررها الاخير متقنة باتجاه ايكاردي المتربص امام المرمى فتابعها داخل لاشباك معززا تقدم فريقه (62).

واضاع مبابي فرصة سهلة عندما قاد نيمار هجمة مرتدة سريعة فمررها بينية رائعة باتجاه البديل الاسباني بابلو سارابيا ومنه الى مبابي امام المرمى لكن الاخير سدد بمحاذاة القائم الايمن (83).

- فوز لموناكو المنقوص -

وتخطى موناكو اكماله المباراة بتسعة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 67 ليخرج فائزا على ضيفه ستراسبورغ 3-2 بصعوبةز

وارتقى موناكو الذي استلم تدريبه الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الالماني سابقا مطلع الموسم الحالي، الى المركز الخامس مع 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن رين المتصدر الذي الحق خسارة قاسية بشريكه سانت اتيان بثلاثية نظيفة في عقر دار الاخير السبت.

وجاء فوز موناكو بفضل ثنائية لهدافه وسام بن يدر (9 و53) واخر لروبن أغويلار (45)، مقابل هدف للمغربي المهدي الشاهيري (46).

وكان موناكو في طريقه الى تحقيق فوز سهل لكن الامور بدأت تتعقد امامه عندما طرد لاعبه اوريليان تشواميني لحصوله على بطاقة صفراء ثانية (53)، ثم لحق به الى غرف الملابس زميله اكسل ديساسي (67).

ونجح ستراسبورغ في تقليص الفارق بركلة جزاء سددها لودوفيك اجورك بنجاح (70) لكنه لم يتمكن من ادراك التعادل رغم النقص العددي في صفوف منافسه.

واشاد مدرب موناكو كوفاتش بلاعبيه بقولهم "نعم، لقد كان لابعو فريقي ابطالا. انا فخور بهم. لدي مجموعة من اللاعبين صغار السن".

بدا فريق الامارة المباراة بقوة واهدر المونتينيغري ستيفان يوفوتيتش فرصة سهلة للغاية بعد مرور دقيقتين والمرمى مشرع امامه.

لكن بن يدر نجح في تبادل الكرة مع الهولندي كيفن فولاند ليفتتح التسجيل بكرة عكسية.

وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول نجح اغويلار في اضافة الهدف الثاني من كرة راسية.

ولم تكن قد مرت دقيقة واحدة على الشوط الثاني حتى قلص ستراسبورغ النتيجة بواسطة المغربي الشاهري مستغلا خطا دفاعيا لموناكو.

لكن موناكو استعاد فارق الهدفين بسيناريو مماثل بين فولاند وبن يدر لينهي الاخير الهجمة في شباك الفريق المنافس.

واستغل ستراسبورغ اكمال موناكو المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين من خلال تسجيل ركلة جزاء وضغط في الدقائق العشرين الاخيرة لادراك التعادل لكن من دون طائل.

واكتفى نيس بنقطة التعادل السلبي من ارض بوردو، كذلك تعادل ديجون مع مونبلييه 2-2 ونيم مع لنس 1-1.

وتعادل ليون مجددا مع مضيفه لوريان 1-1. وهي المرة الثالثة في خمس مباريات منذ مطلع الموسم يخرج فيها ليون بنقطة واحدة مقابل فوز واحد وتعادل واحد ايضا ليبقى عاشرا مع 6 نقاط.

وافتتح لوريان التسجيل بواسطة يوان ويسا (63) وعادل ليون عبر ليو دوبوا (63).

© 2020 AFP