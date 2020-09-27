بومبيو الى اليونان للدعوة الى "خفض التوتر" في المتوسط

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واشنطن (أ ف ب)

غادر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاحد واشنطن الى اليونان حيث سيدعو الى "خفض حدة التوتر" في شرق المتوسط وتشجيع الحوار مع تركيا.

ويزور الاثنين سالونيكي (شمال اليونان) حيث يلتقي نظيره نيكوس ديندياس، المحطة الاولى في جولة اوروبية مصغرة يتوجه خلالها ايضا الى ايطاليا والفاتيكان وكرواتيا. وسيلتقي الثلاثاء في كريت رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ويزور القاعدة البحرية للحلف الاطلسي في خليح سودا.

والتوتر على اشده منذ اسابيع بين اثينا وانقرة اللتين تتنازعان مناطق في شرق المتوسط يعتقد انها غنية بالغاز والنفط. والثلاثاء اعلن البلدان العضوان في الحلف الاطلسي، كما الولايات المتحدة استئناف المفاوضات الثنائية قريبا.

وصرح مسؤول اميركي كبير قبل هذه الجولة للصحافيين "يجب خفض حدة التوتر في شرق المتوسط"، مؤكدا ان بومبيو "عبر عن قلقه العميق". واضاف "يريد ايضا ان يكون حاضرا بعد التطورات الايجابية الاخيرة وآفاق استئناف الحوار".

وشدد المسؤول على ضرورة "الحد من مخاطر وقوع حوادث" و"الامتناع عن اتخاذ اي اجراء احادي يؤجج التوتر" داعيا اليونان وتركيا لل"توصل الى اتفاق".

واوضح ان واشنطن "تشجع كافة الدول على تسوية المسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية سلميا وطبقا للقانون الدولي".

وعلم من وزارة الخارجية الاميركية ان زيارة سالونيكي رسالة موجهة لمنطقة البلقان حول ارادة واشنطن الاستثمار في المنطقة.

وسيزور بومبيو الاربعاء والخميس روما للقاء المسؤولين الايطاليين وبحث جهود ادارة دونالد ترامب لاقناع الحلفاء الاوروبيين بعدم القبول بمجموعة هواوي الصينية لتطوير شبكة الجيل الخامس (5 جي).

وفي اجواء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لوح الرئيس الاميركي بالتهديد الامني متهما هواوي بانها اداة تجسس لبكين.

وسيشارك بومبيو في الفاتيكان في اجتماع حول حرية العقيدة اولويته في مجال حقوق الانسان تنظمه السفارة الاميركية لدى الكرسي الرسولي.

وهنا ايضا سيحذر من "وحشية" الصين "بحق اقلياتها بمن فيهم المسلمون".

ويختم الجولة الجمعة في دوبروفنيك بكرواتيا.

© 2020 AFP