جائزة كاتالونيا: كوارتارارو يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة

لويس غينيه ا ف ب/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

استعاد دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو نغمة الانتصارات وصدارة الترتيب العام بفوزه بجائزة كاتالونيا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم في فئة موتو جي بي، الأحد.

وقطع كوارتارارو مسافة السباق 113,488 كلم (24 لفة) بزمن 40:33.176 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 164,3 كلم/ساعة.

وفرض كوارتارارو (21 عاما) سيطرته على مجريات السباق منذ البدية وشهد منافسة قوية في اللفات الأخيرة من دراجي سوزوكي الإسبانيين خوان مير وأليكس رينس بيد أن صمد أمامهما ونجح في انهاء السباق في الصدارة.

وتقدم كوارتارارو على مير بفارق 0,928 ثانية ورينس بفارق 1.898 ثانية.

وهو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم بعد تتويجه بالمرحلتين الأولى والثانية (جائزتا اسبانيا والأندلس) على حلبة خيريز.

واستغل كوارتارارو انسحاب الايطالي أمدريا دوفيتسيوزو اثر سقوطه في اللفة الاولى خلال المنعطف الثاني لينتزع الصدارة برصيد 108 نقاط بفارق ثماني نقاط أمام مير، فيما تراجع دوفيتسيوزو الى المركز الرابع بفارق 24 نقطة خلف كوارتارارو.

وقال كوارتارارو "كانت الإطار الخلفي لدراجتي متأكلا تماما وعرفنا أن دراجي سوزوكي كانا قويين جدا".

من جهته، قال مير الذي انتزع الوصافة في الترتيب العام دون أن يتوج بأي سباق حتى الآن هذا الموسم "قدمنا سباق جيدا جدا. لو استمر السباق لفة إضافية لفزت بالسباق لأنني رأيت أن فابيو كان يتراجع لكنني لم أستطع اللحاق به".

وسقط الايطالي المخضرم فالنتينو روسي في نهاية السباق عندما كان في المركز الثاني وأهدر بالتالي فرصة الصعود الى منصة التتويج للمرة الـ200 في مسيرته الاحترافية.

وحل الاسباني الاخر مارك فينياليس صاحب المركز الاول في المرحلة الماضية في جائزة إيميليا رومانيا، تاسعا ليبقى ثالثا في الترتيب العام لكن الفارق اتسع بينه وبين كوارتارارو الى 18 نقطة.

وعزز الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) موقعه في المركز الخامس برصيد 77 نقطة بعدما أنهى سباق اليوم في المركز الرابع.

© 2020 AFP