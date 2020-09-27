جائزة كاتالونيا: كوارتارارو يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة

لويس غينيه ا ف ب/ا ف ب

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برشلونة (أ ف ب)

استعاد دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو نغمة الانتصارات وصدارة الترتيب العام بفوزه بجائزة كاتالونيا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم في فئة موتو جي بي، الأحد.

وقطع كوارتارارو مسافة السباق 113,488 كلم (24 لفة) بزمن 40:33.176 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 164,3 كلم/ساعة.

وفرض كوارتارارو (21 عاما) سيطرته على مجريات السباق منذ البدية وشهد منافسة قوية في اللفات الأخيرة من دراجي سوزوكي الإسبانيين خوان مير وأليكس رينس بيد أن صمد أمامهما ونجح في انهاء السباق في الصدارة.

وتقدم كوارتارارو على مير بفارق 0,928 ثانية ورينس بفارق 1.898 ثانية.

وهو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم بعد تتويجه بالمرحلتين الأولى والثانية (جائزتا اسبانيا والأندلس) على حلبة خيريز.

واستغل كوارتارارو انسحاب الايطالي أمدريا دوفيتسيوزو اثر سقوطه في اللفة الاولى خلال المنعطف الثاني لينتزع الصدارة برصيد 108 نقاط بفارق ثماني نقاط أمام مير، فيما تراجع دوفيتسيوزو الى المركز الرابع بفارق 24 نقطة خلف كوارتارارو.

وقال كوارتارارو "كانت الإطار الخلفي لدراجتي متأكلا تماما وعرفنا أن دراجي سوزوكي كانا قويين جدا".

من جهته، قال مير الذي انتزع الوصافة في الترتيب العام دون أن يتوج بأي سباق حتى الآن هذا الموسم "قدمنا سباق جيدا جدا. لو استمر السباق لفة إضافية لفزت بالسباق لأنني رأيت أن فابيو كان يتراجع لكنني لم أستطع اللحاق به".

وسقط الايطالي المخضرم فالنتينو روسي في نهاية السباق عندما كان في المركز الثاني وأهدر بالتالي فرصة الصعود الى منصة التتويج للمرة الـ200 في مسيرته الاحترافية.

وحل الاسباني الاخر مارك فينياليس صاحب المركز الاول في المرحلة الماضية في جائزة إيميليا رومانيا، تاسعا ليبقى ثالثا في الترتيب العام لكن الفارق اتسع بينه وبين كوارتارارو الى 18 نقطة.

وعزز الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) موقعه في المركز الخامس برصيد 77 نقطة بعدما أنهى سباق اليوم في المركز الرابع.

وقال "من الجيد أن أكون في الصدارة مرة أخرى"، مضيفا "إنها أفضل لحظة في حياتي. أفضل من خيريز" حيث فاز بأول سباقين في الموسم الأولين في مسيرته الاحترافية في سباقات موتو جي بي التي شارك فيها منذ الموسم الماضي.

وتابع "ثم كانت هناك خمسة سباقات لم تكن جيدة. تحقيق الفوز إنجاز رائع، إنه شعور جيد أن تكون في الصدارة مرة أخرى".

وانطلق كوارتارارو من المركز الثاني ووجد نفسه في منافسة شرسة مع دراج دوكاتي الأسترالي جاك ميلر.

وقال في هذا الصدد "كنت قلقا قليلا في البداية ولكن جاك ارتكب خطأ صغيرا فتجاوزته، ثم فالي (روسي) وفرانكو (موربيديلي)".

وانطلق موربيديلي، زميل كوارتارارو في ياماها، من المركز الأول وحاول الابتعاد في الصدارة في اللفات الاولى أمام منافسة قوية من روسي، بيد أن الأخير سقط من دراجته، فيما عانى موربيديلي من مشكلة في الاطارات لتخف سرعته.

وقال كوارتارو "لم أشاهد الاطارات لعدة لفات. اعتقدت أن فرانكو سيفوز. لكنني رأيت أنه كان يضيع الوقت".

ورغم سيطرته على السباق، شعر كوارتارارو بالقلق في اللفات الأخيرة من عودة الإسباني مير الذي أصبح الآن ثانيا في الترتيب العام وبالتالي منافسه الرئيسي على اللقب.

وقال "رأيت مير يعود إلى المقدمة والإطار الخلفي لدراجتي في حالة يرثى لها. لفة أخرى كنت سأنهي السباق ثانيا".

وردا على سؤال حول السباق القادم في 11 تشرين الأول/أكتوبر على حلبة بوغاتي في لومان في موطنه فرنسا، أكد كوارتارارو المولود في نيس أنه "من الرائع أن تكون متصدرا للبطولة، في فرنسا أو في أي مكان آخر، ولكن من الجيد أن تكون فزت اليوم وأن تصل إلى فرنسا في أفضل الظروف الممكنة".

واعتبر الدراج الفرنسي أنه لا يزال "من السابق لأوانه" القول ما إذا كانت المنافسة على لقب البطولة ستنحصر بينه وبين مير الدراج الواعد لفريق سوزوكي (23 عاما) والذي لم يفز بعد بأي سباق في موتو جي بي.

© 2020 AFP