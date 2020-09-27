دوري أبطال اسيا: برسيبوليس والنصر يكملان عقد ربع النهائي

مصطفى أبو مؤنس ا ف ب/ا ف ب

مهاجم برسبوليس عيسى ال كثير يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى السد القطري (1-صفر) في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال اسيا في الدوحة في 27 ايلول/سبتمبر 2020.

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الدوحة (أ ف ب)

اكمل برسبوليس الإيراني والنصر السعودي عقد الفرق المتاهلة الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوز الصعب على السد القطري 1-صفر والثاني على مواطنه التعاون بالنتيجة ذاتها على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في ثمن النهائي.

ولحق برسيبوليس والنصر بالاهلي السعودي وباختاكور الاوزبكستاني اللذين تأهلا السبت على حساب شباب الاهلي الاماراتي واستقلال طهران الايراني على التوالي.

وتسحب قرعة الدور ربع النهائي الاثنين في العاصمة القطرية، على ان تقام مباراتا ربع النهائي الاربعاء ومباراة نصف النهائي السبت المقبل.

في المباراة الاولى، سيطر التعادل السلبي حتى الدقيقة 88 عندما خطف عيسى آل كثير هدف الفوز الثمين لصالح برسبوليس الذي طرد لاعبه سياماك نعمتي في الدقيقة الأخيرة.

وكانت أولى الفرص لصالح السد بتسديدة للاسباني سانتي كاسورلا داخل المنطقة من زاوية ضيقة تصدى لها الحارس حامد لاك قبل أن يبعدها الدفاع الإيراني إلى رمية تماس (13).

ورد الفريق الايراني بتوغل لإحسان بهلوان على الجناح الأيسر وأرسل كرة عرضية وصلت إلى وحيد أميري الذي سددها بجوار المرمى (17).

وفرض السد أفضلية ميدانية من ناحية الاستحواذ على الكرة ومحاولة الضغط على مرمى برسبوليس، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يتغير الوضع كثيرا مع انطلاق الشوط الثاني، حيث سيطر السد لكنه اصطدم بإغلاق دفاعي من لاعبي الفريق الإيراني.

وكانت أبرز محاولات السد بواسطة عبد الكريم حسن الذي استلم الكرة خارج المنطقة وجرب حظه في التسديد فوق العارضة (54)، وتابع طارق سلمان كرة مرتدة من الدفاع الإيراني إثر ركلة ركنية بجوار القائم الأيسر للمرمى (59).

وكاد برسبوليس يخطف هدف التقدم، بعدما انطلق العراقي بشار رسن على الجناح الأيمن وأرسل كرة عرضية متقنة على القائم البعيد أمام آل كثير سددها في العارضة (60)، ورد السد عبر رأسية بوعلام خوخي مرت بجوار القائم (67).

وتدخلت العارضة مرة ثانية لتحرم برسبوليس من التسجيل بردها كرة آل كثير من نقطة الجزاء (70).

وانطلق أكرم عفيف على الجناح الأيسر وهيأ الكرة أمام الكوري الجنوبي نام تاي-هي على حافة المنطقة فسددها بقوة تصدى لها حامد لاك (75)، ثم انطلق عفيف في هجمة مرتدة وسدد من حافة المنطقة لكن الكرة ارتدت من الحارس الإيراني (80).

وأثمرت استراتيجية برسبوليس عن خطف هدف الفوز في الدقيقة 88 إثر ركلة ركنية نفذها البديل أوميد عليشاه وتابعها آل كثير برأسه على القائم القريب في الشباك.

- حمدالله القناص -

وفي المباراة الثانية، قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فريقه النصر الى الفوز على التعاون بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 75.

وفرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وكاد ان يفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة ولكن كرة الأرجنتيني غونزالو مارتيتيز مرت بجانب القائم (15).

ولاحت فرصة أخرى للنصر عندما ارتقى البرازيلي مايكون لكرة وصلته من ركنية ولكنها مرت بجوار القائم (18).

وتوالت فرص النصر وجاء دور عبد الفتاح عسيري ليضيع هدفا محققا عندما انفرد بالمرمى ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها (35).

ولم يتغير الأداء في الشوط الثاني حيث واصل النصر أفضليته الميدانية وكان قريباً من التسجيل وسدد سلطان الغنام قذيفة قوية ارتطمت بالعارضة وأخذت طريقها خارج الملعب (64).

وبعد عدة محاولات ترجم النصر أفضليته بهدف حمدالله الذي استقبل كرة عرضية ولعبها قوية داخل المرمى (75).

وتهيأت فرصة أخرى للنصر ولكن كرة حمدالله مرت بجوار القائم (78).

وبحث التعاون عن التعادل وكاد أن يتحقق لولا تدخل دفاع النصر الذي أبعد الكرة للركنية (80) وانقذ حارس التعاون البرازيلي كاسيو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة أيمن يحيى وأمسكها ببراعة (87).

© 2020 AFP