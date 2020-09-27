رولان غاروس: هاليب الى الدور الثاني يوم عيد ميلادها

ان كريستين بوجول ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب تحتفل بعد فوزها على الاسبانية سارا سوريبيس في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب. 27 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

احتفلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية واحدى ابرز المرشحات لاحراز اللقب بعيد ميلادها التاسع والعشرين بأفضل طريقة ممكنة، ببلوغها الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-4 و6-صفر الاحد.

ووجدت هاليب الفائزة باللقب الفرنسي عام 2018 نفسها متخلفة 2-4 في المجموعة الاولى لكنها ردت التحية بأفضل منها بفوزها بالاشواط العشرة التالية لتخرج فائزة 6-4 و6-صفر.

وقالت هاليب "ثمة بعض البرد لكن اللعب في رولان غاروس يوم عيد ميلادي يعتبر لحظة فريدة من نوعها".

واضافت "كنت متوترة بعض الشيء في مطلع المباراة. ثم وجدت ايقاعي تدريجيا واعتمدت على الخطة البديلة وسارت الامور على ما يرام".

وتلتقي هاليب في الدور الثاني مع مواطنتها ايرينا كاميليا بيغو او السويسرية جيل تيخمان.

وكانت هاليب التي غابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اواخر اب/اغسطس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، توجت بطلة لدورة روما الاسبوع الماضي استعدادا لهذه البطولة.

© 2020 AFP