رولان غاروس: هاليب الى الدور الثاني يوم عيد ميلادها وفافرينكا يسحق موراي

ان كريستين بوجول ا ف ب

الرومانية سيمونا هاليب تحتفل بعد فوزها على الاسبانية سارا سوريبيس في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب. 27 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

احتفلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية واحدى ابرز المرشحات لاحراز اللقب، بعيد ميلادها التاسع والعشرين بأفضل طريقة ممكنة، ببلوغها الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-4 و6-صفر الاحد، في حين الحق السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا خسارة قاسية بالبريطاني اندي موراي 6-1 و6-3 و6-2.

ووجدت هاليب، الفائزة باللقب الفرنسي عام 2018، نفسها متخلفة 2-4 في المجموعة الاولى لكنها ردت التحية بأفضل منها بفوزها بالاشواط العشرة التالية لتخرج فائزة 6-4 و6-صفر.

وقالت هاليب "ثمة بعض البرد لكن اللعب في رولان غاروس يوم عيد ميلادي يعتبر لحظة فريدة من نوعها".

واضافت "كنت متوترة بعض الشيء في مطلع المباراة. ثم وجدت ايقاعي تدريجيا واعتمدت على الخطة البديلة وسارت الامور على ما يرام".

واضافت "انه (الفوز) اجمل هدية عيد ميلاد يمكن ان احصل عليهاط.

وتلتقي هاليب في الدور الثاني مع مواطنتها ايرينا كاميليا بيغو الفائزة على السويسرية جيل تيخمان 6-4 و4-6 و6-3.

وكانت هاليب التي غابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اواخر اب/اغسطس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، توجت بطلة لدورة روما الاسبوع الماضي استعدادا لهذه البطولة.

- "الأمر سخيف" -

اما البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا ازارنكا التي بلغت نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز هذا العام، فحققت فوزا في منتهى السهولة على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-1 و6-2 لكنها احتجت على برودة الطقس وابقائها على ارضية الملعب لفترة طويلة.

وهطلت الامطار في المجموعة الاولى وسط حرارة متدنية في العاصمة الفرنسية بلغت 10 درجات مئوية قبل ان يتوقف اللعب بعد مرور 15 دقيقة.

وقالت ازارنكا "الامر اصبح سخيفا. لا استطيع الانتظار على ارضية الملعب وسط حرارة متدنية بهذا الشكل. انا اعيش في فلوريدا واعتدت على المناخ الحار" مشيرة الى ان البرد والامطار قد يؤديان الى اصابات خطيرة لا سيما بأنها ومنافستها تعرضتا للانزلاق اكثر من مرة خلال مواجهتهما.

وشرحت ما حصل بقولها "بعد فترة التوقف الطويل، طُلب مني اذا ما كنت اريد الانتظار لفترة اطول لان التوقعات كان تظهر اشتداد هطول الامطار فجاوبت على الفوز +طبعا لا+. لم اكن ارى الفائدة من البقاء على ارضية الملعب في هذه الظروف لا سيما انه كان بالامكان اصابتي بنزلة برد".

واضافت "ثمة اوقات يمكن ان نلجأ فيها الى حلول اكثر ذكاء مما حصل".

وعادة ما تقام بطولة رولان غاروس في الاسبوع الاخير من ايار/مايو والاول من حزيران/يونيو، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون اقامتها في موعدها الاصلي، فقرر المنظمون اقامتها اعتبارا من اليوم وعلى مدى اسبوعين، وبطبيعة الحال، فان الاحوال الجوية في هذه الفترة من السنة متدنية اكثر من اواخر الربيع، كما ان ساعات النهار اقصر.

وتلتقي ازارنكا في الدور التالي مع السلوفاكية كارولينا شميدلوفا التي تغلبت على الاميركية المخضرمة فينوس وليامس (40 عاما) 6-4 و6-4.

وفي فئة الرجال، حقق فافرينكا فوزا ساحقا على موراي الذي كان يخوض اول مباراة له على الملاعب الترابية منذ خسارته في خمس مجموعات امام فافرينكا بالذات في رولان غاروس ايضا عام 2017 علما بانه غاب فترات طويلة عن الملاعب بداعي العمليات المتكررة في وركه على مدى السنوات الاخيرة.

وقال فافرينكا الفائز بثلاثة القاب كبيرة خلال مسيرته (استراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016)) "كنت في كامل تركيزي منذ اللحظة الاولى امام لاعب من طينة موراي حتى ولو ان النتيجة تشير الى مباراة باتجاه واحد. فلا احد يعلم ماذا يمكن ان يحصل في حال التراخي".

يذكر ان اللجنة المنظمة والسلطات الصحية المحلية كانت سمحت بحضور 5 الاف متفرج في بداية الامر، لكن ارتفاع الحالات في فرنسا في الاسابيع الاخيرة جعل المنظمين يقلصون عدد الحضور الى الف متفرج فقط.

© 2020 AFP