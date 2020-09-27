شالكه يقيل مدربه فاغنر بعد أسوأ بداية في الـ "بوندسليغا"

كريستوف ستاشيه ا ف ب/ارشيف

أعلن نادي شالكه الالماني لكرة القدم الاحد اقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد سلسلة من 18 مباراة من دون فوز في الـ "بوندسليغا"

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برلين (أ ف ب)

أعلن نادي شالكه الالماني لكرة القدم الاحد اقالة مدربه دافيد فاغنر بعد سلسلة من 18 مباراة من دون فوز في الـ "بوندسليغا"، تخللتها خسارة مذلة أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ 8-صفر في أسوأ بداية له في تاريخ الدوري.

واستغنى الفريق "الازرق" عن خدمات مدربه الاميركي - الالماني بعد 15 شهرا من تعيينه في منصبه، وعقب الخسارة السبت على أرضه امام فيردر بريمن 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثانية من البطولة المحلية.

قال يوخن شنايدر المدير الرياضي لشالكه "كنا نتمنى لو تمكنا من تبديل الامور. للاسف، لم تعكس المباراتان الاوليان الاداء والنتائج اللازمة"، مضيفا "لذا، قررنا السير في طريق بداية جديدة من ناحية الاشخاص".

وختم قائلا "على الرغم من النتائج المخيبة، لم يكن القرار سهلا بالنسبة لنا".

ويعود آخر انتصار لشالكه في الـ "بوندسليغا" إلى كانون الثاني/يناير مطلع العام الحالي خلال منافسات الموسم المنصرم الذي توقف لفترة قبل استئناف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لتتراجع نتائج الفريق حيث لم يتمكن من حصد سوى 6 نقاط وتلقت شباكه 48 هدفا.

بدأ شالكه موسم 2020-2021 بخسارة مذلة وتاريخية على ارض حامل اللقب في الاعوام الثمانية الماضية بثمانية أهداف نظيفة، ليتعرض أمام بريمن لخسارته الثانية تواليا، وتتلقى شباكه 11 هدفا من دون ان يتمكن من تسجيل سوى هدف.

ومن المرجح أن يعلن قريبا نادي إقليم الرور في غرب ألمانيا الذي يواجه مضيفه لايبزيغ في المرحلة الثالثة، اسم المدرب الذي سيخلف فاغنر على مقاعد التدريب حيث من المتوقع أن تتم تسمية رالف رانغنيك الذي سبق له أن اشرف على شالكه في مناسبتين.

© 2020 AFP