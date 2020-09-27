فرنسا: نحو 87 ناخب من ممثلي البلديات والمناطق يصوتون لتجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ

يدلي نحو 87 ألف ناخب، معظمهم من ممثلي البلديات والمقاطعات والمناطق، بأصواتهم الأحد لتجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الصغرى في البرلمان)، في انتخابات قد تشهد "مفاجأة" يصنعها المدافعون عن حماية البيئة، لكن من دون تغيير في ميزان القوى في الجمعية العليا التي يغلب عليها اليمين. ويبدي مجلس الشيوخ في فرنسا رأيه تجاه كل تعديل دستوري ويراقب عمل الحكومة ويلعب دورا بارزا في البرلمان بوصفه ممثلا للجماعات المحلية (بلديات، مقاطعات، جهات...).

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تجري الأحد في فرنسا انتخابات لتجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، مع توقع أن يُحدث حُماة البيئة مفاجأة، مع إضافة خمسة نواب جدد إلى "النواة" المكونة من خمسة أعضاء في المجلس، لكن من دون تغيير في ميزان القوى في الجمعية العليا التي يغلب عليها اليمين.

ولن تكون المشاركة مسألة مهمة في هذه الانتخابات الفريدة التي تتم عن طريق الاقتراع العام غير المباشر، فالتصويت إلزامي تحت طائلة غرامة قدرها 100 يورو بالنسبة لنحو 87 ألف ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم، معظمهم من ممثلي البلديات والمقاطعات والمناطق.

ويتم التجديد لنصف أعضاء مجلس الشيوخ (الجمعية العليا في البرلمان الفرنسي) كل ثلاث سنوات على مستوى المقاطعات. وأصدرت كل مجموعة من المجموعات السبع التي يتألف منها مجلس الشيوخ توقعاتها لنتيجة التصويت لكن الترقب لا يزال سيد الموقف حتى النهاية.

ويتوقع قادة المكونين الرئيسيين للأغلبية، برونو ريتايو (الجمهوريون) وإيرفيه مارسي (الوسط)، الحفاظ على التشكيلة السياسية الحالية. ويحظى الجمهوريون بـ75 مقعدا قابلا للتجديد من أصل 143 والوسط 24 من أصل 51.

ومن اليسار، "تشير التوقعات إلى أن كتلة الحزب الاشتراكي (في المرتبة الثانية في مجلس الشيوخ مع 71 مقعدا، بينهم 35 قابل للتجديد) ستحافظ على نفس المستوى"، بحسب رئيس كتلة الاشتراكيين في المجلس باتريك كانر.

ومن المتوقع أن يحدث المدافعون عن حماية البيئة مفاجاة، مع إضافة خمسة نواب جدد إلى "النواة" المكونة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، ليكون المجموع مناسبا لتشكيل تكتل.

فرانس24/أ ف ب

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