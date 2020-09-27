ماكرون يدعو رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى التنحي عن منصبه

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بعد أيام على رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الرئيس البيلاروسي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن يتنحى، وذلك في حديث لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نشر الأحد.

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في حديث مع أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" تم نشره الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن يترك منصبه.

وقال الرئيس الفرنسي إن على لوكاشنكو "أن يرحل"، وذلك بعد أيام على رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الرئيس البيلاروسي.

EXCLUSIF. Emmanuel Macron sur la situation en Biélorussie : "Il est clair que Loukachenko doit partir" https://t.co/gsb7qERMD1 pic.twitter.com/786Qyt3vz8 — Le JDD (@leJDD) September 27, 2020

"سلطة استبدادية لا يمكنها أن تقبل منطق الديمقراطية"

وأضاف ماكرون "أنها أزمة سلطة، سلطة استبدادية لا يمكنها أن تقبل منطق الديمقراطية، وهي متشبثة بموقعها بالقوة. من الواضح أنه يجب على لوكاشنكو أن يرحل".

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ومنذ 9 أغسطس/آب يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروس احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تدعي سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها ربحتها، فيما يصر لوكاشنكو على تحقيقه فوزا كاسحا فيها.

وشن الزعيم البيلاروسي حملة قمع قاسية على المتظاهرين، ما استدعى إدانة واسعة من الغرب، لكن أيضا دعما من موسكو له.

ماكرون "أُعجب بشجاعة المتظاهرين"

ومؤخرا أثار أداء لوكاشينكو اليمين الدستورية في مراسم سرية موجة جديدة من المظاهرات إضافة الى مزيد من الانتقادات الغربية. وقال ماكرون الأحد إنه "أُعجب بشجاعة المتظاهرين" في بيلاروسيا.

وأضاف "انهم يعرفون المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها عبر التظاهر في نهاية كل اسبوع، ومع ذلك هم يدفعون بهذه الحركة الى الامام لإعادة إحياء الديمقراطية في هذا البلد الذي حرم منها منذ وقت طويل".

EXCLUSIF. Emmanuel Macron sur la situation en Biélorussie : "Il est clair que Loukachenko doit partir" https://t.co/kiVR4BSALr pic.twitter.com/JGgkYGuOXS — Le JDD (@leJDD) September 27, 2020

وأكد أن "النساء بشكل خاص اللواتي تتظاهرن كل سبت تستحقن احترامنا".

وأوقف أكثر من 90 شخصا غالبيتهم من النساء السبت خلال مظاهرات للمعارضة في منسك، كما أكدت منظمة غير حكومية.

ورفض الاتحاد الأوروبي الخميس الاعتراف بلوكاشنكو رئيسا رغم أداء الأخير اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، وذلك لافتقاره إلى "أي شرعية ديمقراطية"، بحسب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل. وأشار بوريل إلى أن التكتل يراجع علاقاته مع بيلاروسيا.

وقرر وزراء الاتحاد بشكل مبدئي الشهر الماضي فرض عقوبات على النظام في بيلاروس، لكن قبرص رفضت هذا القرار الذي يتطلب إجماعا إلى أن يفرض التكتل عقوبات مماثلة على تركيا لإرغامها على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه الجزيرة المتوسطية الاقتصادية.

والجمعة عززت دول البلطيق الأوروبية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عقوباتها على بيلاروسيا.

وسيناقش الاتحاد الأوروبي الأزمة في بيلاروسيا في قمته التي تُعقد بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل.

فرانس24/ أ ف ب

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