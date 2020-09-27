مقتل عسكريين اثنين في شمال لبنان بهجوم "إهابيين" (الجيش)

فتحي المصري ا ف ب

عسكريون لبنانيون يحملون جثمان رفيقهم الذي قتل في عملية في طرابلس في شمال لبنان في 14 أيلول/سبتمبر 2020

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بيروت (أ ف ب)

قتل عسكريان لبنانيان ليل السبت الأحد على يد "إرهابيين" في بلدة في شمال البلاد، كما أعلن الجيش اللبناني في بيان.

وجاء في البيان "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية ... نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين".

وأضاف الجيش أن "الإرهابيين الآخرين فروا إلى جهة مجهولة"، مؤكداً إطلاق عملية بحث عنهم بهدف توقيفهم و"كشف ملابسات الاعتداء".

وتأتي هذه الحادثة فيما تلاحق القوى الأمنية اللبنانية منذ عدة أشهر خلية إرهابية متورطة في قتل أربعة عسكريين وثلاثة أشخاص آخرين خلال عمليات نفذت في الأسابيع الماضية.

وكانت مديرية المخابرات بالتنسيق مع وحدات من الجيش اللبناني أوقفت الجمعة في منطقة حيلان-زغرتا شرق طرابلس (شمال) رجلاً ينتمي إلى خلية خالد التلاوي وهي مجموعة "إرهابية" بحسب الجيش الذي أوضح في بيان أن الموقوف "متورط بجريمة قتل العسكريين الأربعة" في 13 أيلول/سبتمبر.

وقتل العسكريون الأربعة أثناء محاولتهم اعتقال التلاوي المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس بلدية كفتون (شمال لبنان) في 21 آب/أغسطس.

وقتل التلاوي في وقت لاحق بالرصاص وقال الجيش حينها إنه يرأس "خلية مسلحة".

© 2020 AFP