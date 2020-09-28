أزمة شرق المتوسط: بومبيو في اليونان للدعوة لـ"خفض حدة التوتر" وإطلاق حوار بين أثينا وأنقرة

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (يسار) خلال لقائه بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تيسالونيكي في 28 أيلول/سبتمبر 2020.

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين زيارة إلى اليونان، ستدوم حتى الثلاثاء، في إطار مساعي واشنطن إلى "خفض حدة التوتر" بالمنطقة بين طرفي النزاع. وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، شدد بومبيو على أن الخلاف يجب أن يحل "سلميا". كما تهدف هذه الزيارة إلى إطلاق حوار بين أثينا وأنقرة.

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تيسالونيكي بشمال اليونان، تهدف إلى الحث على "خفض حدة التوتر" في شرق المتوسط وإطلاق حوار بين أثينا وأنقرة.

وجاء في بيان مشترك لبومبيو وديندياس أن خلاف الطرفين المتنافسين بشأن المساحات التي قد تكون غنية بالموارد تحت البحر الأبيض المتوسط، يجب حله "سلميا وفقا للقانون الدولي".

وبلغ التوتر بين الطرفين أشده منذ أسابيع، إذ يتنازعان مناطق في شرق المتوسط، يعتقد أنها غنية بالغاز والنفط. وأعلن البلدان العضوان في الحلف الأطلسي، كما الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي استئناف المفاوضات الثنائية قريبا.

وقبل هذه الجولة أكد مسؤول أمريكي كبير ضرورة "وقف التصعيد في شرق المتوسط"، قائلا أمام صحافيين إن بومبيو "عبر عن قلقه الشديد".

وشدد المسؤول على ضرورة "الحد من مخاطر وقوع حوادث" و"الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي يؤجج التوتر"، داعيا اليونان وتركيا "للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن واشنطن "تشجع كافة الدول على تسوية المسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية سلميا وطبقا للقانون الدولي".

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي، يريد أيضا أن "يواكب التطورات الإيجابية الأخيرة وآفاق استئناف حوار".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس دعا الجمعة في خطابه، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "إعطاء فرصة" للدبلوماسية في وقت يبدو أن البلدين اختارا التهدئة.

وأكد المسؤول الأمريكي الكبير أن واشنطن "تشجع كل الدول على حل مسائل ترسيم الحدود البحرية بشكل سلمي وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وكان بومبيو زار قبل نحو أسبوعين قبرص، حيث حض تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

تعاون أمريكي يوناني

ويتوجه بومبيو أيضا الثلاثاء إلى جزيرة كريت للقاء ميتسوتاكيس وزيارة القاعدة البحرية لحلف شمال الاطلسي في خليج سودا.

وسيستقبل رئيس الوزراء اليوناني وزير الخارجية الأمريكي في منزله العائلي، وسيسعى إلى تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي اتفاقا دفاعيا يتيح للقوات الأمريكية استخدام منشآت عسكرية يونانية بشكل أوسع.

ويعطي الاتفاق خصوصا الولايات المتحدة أولوية في استخدام مرفأ الكسندروبوليس في شمال البلاد، وهو بوابة عبور إلى البلقان والبحر الأسود ويكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للبحرية الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي.

ووردت معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية، تشير إلى أن زيارة تيسالونيكي رسالة موجهة لمنطقة البلقان بشأن رغبة واشنطن الاستثمار في المنطقة.

وسيوقع بومبيو اتفاقا ثنائيا في مجال العلوم والطاقة وسيشارك في اجتماع لرؤساء شركات قطاع الطاقة.

فرانس24/ أ ف ب

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