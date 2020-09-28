الولايات المتحدة: تعليق مؤقت لحظر تنزيل تطبيق "تيك توك" الصيني

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شعار "تيك توك" على شاشة هاتف آيفون خلفه العلم الأمريكي في آرلينغتون بولاية فرجينيا، في 3 آب/أغسطس 2020.

سجل تطبيق "تيك توك" الصيني انتصارا مؤقتا في معركته القضائية مع إدارة ترامب. وهذا، بعد أن منع قاضي منطقة واشنطن تنفيذ قرار سياسي لهذه الإدارة، يحظر بموجبه تنزيل التطبيق من "آبل ستور" و"بلاي ستور" ابتداء من منتصف ليل الإثنين. وعبرت شركة "تيك توك" عن سعادتها بالقرار القضائي، معتبرة تحرك الإدارة الأمريكية "عقابي" وتعسفي". وتتهم واشنطن الشركة بأنها "متحدثة باسم" الحزب الشيوعي الصيني.

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انتزع تطبيق "تيك توك" الصيني انتصارا مؤقتا بقرار من القضاء، الذي منع تنفيذ قرار سياسي من إدارة ترامب، يحظر تنزيل التطبيق في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من تفعيله.

وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز مساء الأحد أمرا قضائيا موقتا بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق "تيك توك" الشهير، الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديدا أمنيا، بزعم ارتباط شركة "بايت دانس"، التي تملكه، بحكومة بكين.

وبقيت حيثيات الحكم طي الكتمان. لذا لم يكشف السبب في الأمر القضائي الوجيز الصادر عن المحكمة في واشنطن. ويستطيع القاضي كشف بعض أجزاء القرار بعد التشاور مع محامين من الطرفين.

وسعى قرار إدارة ترامب لحظر تنزيل التطبيق من "آبل ستور" و"بلاي ستور" اعتبارا من منتصف الليل (04,00 ت غ الإثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر. ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب "تيك توك" المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويمثل القرار فوزا موقتا لهذه المنصة التي يستخدمها 100 مليون أمريكي. لكن المحكمة لم تنظر بعد في الحجج القانونية حول ما إذا كان يجب أن يبقى تطبيق "تيك توك" متاحا للمواطنين الأمريكيين.

الحظر "عقابي" و"تعسفي"

واعتبر "تيك توك" أنه حتى الحظر الموقت سيكون مدمرا، ويسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للشركة من خلال إعاقة نموها والإضرار بسمعتها التجارية.

وجاء في بيان صادر عنه "يسعدنا أن المحكمة وافقت على مزايا حججنا القانونية وأصدرت أمرا قضائيا. سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا".

وقال محامي "تيك توك" جون هول إن الحظر "عقابي" و"تعسفي"، ويغلق منتدى عامّا يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.

وفي مذكرة مكتوبة قدّمت قبل جلسة الاستماع، قال محامو "تيك توك" إن الحظر "تعسفي" و"من شأنه تقويض أمن البيانات" من خلال حظر التحديثات والإصلاحات للتطبيق.

واعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري، لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية "تيك توك" في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

واستنكرت الصين الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الإثنين واشنطن إلى توفير بيئة تجارية "عادلة" و"غير تمييزية" في الولايات المتحدة. وانتقد "سياسة الترهيب" التي تتعرض لها شركات بلاده.

شركة "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي

وبعد إصدار الأمر القضائي، قالت وزارة التجارة في بيان إنها ستلتزمه، لكنها "تنوي الدفاع بقوة عن (الأمر التنفيذي)... عبر الطعون القانونية".

وقال كارل توبياس الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ريتشموند إن استئناف القرار ممكن، لكن الفرق القانونية قد تختار "محاولة التوصل إلى حل للخلاف القانوني الأوسع" مع القاضي.

وقال محامو الحكومة إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين الى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".

ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة الترويج لأفكار وأجندة" الحزب.

فرانس24/ أ ف ب

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