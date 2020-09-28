بريطانيا تتجه نحو فرض عزل عام شمال البلاد تحسبا لموجة ثانية من فيروس كورونا

رجل يرتدي قناعًا وقائيًا للوجه وهو يشق طريقه في وسط مدينة مانشستر، بريطانيا، 10 أغسطس/ آب 2020.

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية الأحد أن الحكومة في المملكة المتحدة تتجه نحو فرض عزل عام في شمال بريطانيا وربما لندن، لوقف انتشار وباء فيروس كورونا واستباقا لموجة ثانية. وقد تشمل إجراءات العزل الجديدة بحسب الصحيفة إغلاق الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين مبدئيا.

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أفادت صحيفة تايمز البريطانية الأحد أن الحكومة في المملكة المتحدة تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من وباء كوفيد-19.

وأضاف التقرير أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر.

وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من كوفيد-19 مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل.

فرانس 24 / رويترز

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