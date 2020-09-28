بطولة إسبانيا: ريال بيتيس لاستعادة التوازن والانفراد بالصدارة

كريستينا كويكلر ا ف ب/ا ف ب

المدرب التشيلي لريال بيتيس مانويل بيليغريني يتابع من دكة البدلاء مباراة فريقه ضد ضيفه بلد الوليد في الدوري الاسباني في 20 ايلول/سبتمبر 2020.

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مدريد (أ ف ب)

يسعى ريال بيتيس الى استعادة التوازن والانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفا على خيتافي الثلاثاء في المرحلة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ومني ريال بيتيس بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوزين متتاليين عندما سقط أمام ضيفه ريال مدريد حامل اللقب بصعوبة 2-3 بعدما كان متقدما 2-1، ورغم ذلك بقي في الصدارة بفارق الاهداف امام شريكه غرناطة الذي أكرم أتلتيكو مدريد وفادته 6-1 الأحد بينها ثنائية للوافد الجديد نجم برشلونة السابق الدولي الاوروغوياني لويس سواريز.

ويأمل ريال بيتيس الانفراد بالصدارة مستغلا تأجيل مباراة غرناطة مع ضيفه أوساسونا بسبب خوض الأول للدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحل ضيفا على مالمو السويدي الخميس الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وصب مدرب ريال بيتيس التشيلي مانويل بيليغريني جام غضبه على التحكيم عقب المباراة ضد فريقه السابق ريال مدريد، حيث اضطر فريقه الى اكمال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه البرازيلي ايمرسون أباريسيدو (68) بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" والتي أكدت بعد ذلك ركلة جزاء سجل منها القائد سيرخيو راموس هدف الفوز للميرينغي.

وقال بيليغريني الذي أشرف على تدريب ريال مدريد موسم 2009-2010 "كنا متفوقين على ريال مدريد في الشوط الأول. نحن نسير على الطريق الصحيح. بعد ذلك أصبحت السيطرة أكثر توازنا، ومع ركلة الجزاء والطرد، لا يمكننا الحكم حقا. لقد كان ذلك كثيرا، تقنية الفيديو، ركلة الجزاء والطرد".

واضاف "(...) قيل لي أنه قبل ركلة الجزاء كان هناك تسلل واضح لـ(بورخا) مايورال والذي لم يؤخذ في الاعتبار. القتال ضد ريال مدريد وتقنية الفيديو شيء معقد جدا".

ويواجه بيليغريني عقوبة الايقاف لمدة قد تصل الى اربع مباريات بسبب انتقاده للحكام حيث أكد برنامج "ال تشيرينغيتو دي جوغونيس" أن الاتحاد الاسباني لكرة القدم أحال الملف إلى لجنة المسابقات، المسؤولة عن معاقبة اللاعبين والمدربين.

ولن تكون مهمة ريال بيتيس سهلة أمام خيتافي ثامن الموسم الماضي والذي خاض مباراتين فقط حتى الان جمع خلالهما أربع نقاط، بعد أن تأجلت مباراته مع جاره ريال مدريد في المرحلة الاولى بسبب الراحة التي منحت للنادي الملكي بسبب تأخر موسمه الأوروبي حيث خرج على يد مانسشتر سيتي الانكليزي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما أن ريال بيتيس قد يجد نفسه تحت ضغط كبير لاستعادة الصدارة من ريال سوسييداد او فالنسيا في حال فوز أحدهما في مواجهتهما التي تقام قبل ساعة ونصف من مباراة الفريق الاندلسي ومضيفه المدريدي.

ويملك ريال سوسييداد خمس نقاط من تعادلين وفوز، وفالنسيا أربع نقاط من فوز وخسارة وتعادل.

وتستكمل المرحلة الاربعاء باربع مباريات ابرزها مباراتا قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الاول مع ضيفه بلد الوليد والثاني مع مضيفه هويسكا الصاعد حديثا الى دوري الاضواء في اختبارين في المتناول.

وحقق النادي الملكي فوزه الاول السبت بعد تعثره في المرحلة الثانية امام مضيفه ريال سوسييداد، فيما ضرب اتلتيكو مدريد بقوة في باكورة مبارياته هذا الموسم عندما سحق غرناطة 6-1 على غرار برشلونة الوصيف والذي استهل موسمه بفوز ساحق على ضيفه فياريال برباعية نظيفة.

ويختم برشلونة المرحلة الخميس في ضيافة سلتا فيغو، وفي اليوم ذاته يلعب أتلتيك بلباو مع قادش، وإشبيلية مع ليفانتي.

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش):

- الثلاثاء:

(17:00) ريال سوسييداد - فالنسيا

(19:30) خيتافي - ريال بيتيس

- الأربعاء:

(17:00) فياريال - ألافيس

هويسكا - أتلتيكو مدريد

(19:30) ريال مدريد - بلد الوليد

إيبار - التشي

- الخميس:

(17:00) أتلتيك بلباو - قادش

إشبيلية - ليفانتي

(19:30) سلتا فيغو - برشلونة

- 12 كانون الأول/ديسمبر:

غرناطة - اوساسونا

© 2020 AFP