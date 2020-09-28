بطولة إسبانيا: "فاتي أمامه مستقبل مبهر" بحسب كومان

جوسيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان يهنئ نجمه الواعد أنسو فاتي عقب استبداله في الشوط الثاني من المباراة ضد فياريال (4-صفر) في الدوري الاسباني في 27 أيلول/سبتمبر 2020.

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برشلونة (أ ف ب)

أشاد المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان بالنجم الواعد للنادي الكاتالوني أنسو فاتي، بعد مساهمته الفعالة في الفوز الكبير على فياريال (4-صفر) الاحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض فاتي نفسه نجما للمباراة الاولى للبلاوغرانا في الليغا هذا الموسم بتسجيله ثنائية (15 و19) واصطياده ركلة جزاء ترجمها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى هدف ثالث (35) قبل ان يتسبب الاخير في الهدف الرابع الذي سجله المدافع باو بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وقال كومان في تصريح لقناة "موفيستار بلاس": "إنه لاعب شاب يتعين عليه البحث عن الانتظام في أسلوب لعبه وأدائه".

وأضاف "لقد أثبت أن أمامه مستقبلا مبهرا، وأنا سعيد جدا به. توغلاته في الجهة اليسرى كانت هائلة، لقد عرفنا كيفية الاستفادة من مؤهلاته بشكل جيد جدا".

وأعرب كومان عن سعادته بأداء فريقه قائلا "أنا سعيد بأداء الفريق خصوصا في الشوط الأول حيث سجلنا أربعة أهداف، وقدمنا مستوى رائعا مع الكثير من السرعة... الجانب السلبي الوحيد هو أننا فقدنا الكثير من الكرات وخفت كثافتنا في الشوط الثاني".

ووجه كومان رسالة شديدة اللهجة الى منتقديه ومنافسيه بالفوز الكبير على فياريال، مؤكدا استعداده لاعادة الفريق الى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي في جميع المسابقات.

من جهة أخرى، امتدح كومان نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي دفع به أساسيا إلى جانب ميسي وفاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو العائد الى الفريق بعد أن كان معارا لبايرن ميونيخ الألماني.

وقال كومان "غريزمان لعب في مركز يتطلب منه الانطلاق من الجناح الأيمن والتوغل إلى وسط الملعب. في طريقتنا في اللعب، لا يتعين عليه اللعب على الجناح، يجب أن يتوغل إلى وسط الملعب لفتح المساحات، وبإمكانه تغيير مركزه مع ليو (ميسي)".

وأضاف "أنا سعيد بعمله وادائه (رغم أنه لم يسجل أي هدف)، وأنا أولي اهتماما قليلا لمن يسجل (الأهداف)".

وبخصوص التعاقد مع قلب هجوم جديد لتعويض رحيل الدولي الأوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، قال كومان "من الجيد دائما أن يكون لديك قلب هجوم لكي تكون لديك خطة أخرى في الهجوم، ولكن يمكننا اللعب بشكل مثالي بدون قلب هجوم أو المهاجم رقم 9".

واستبعد كومان سواريز من تشكيلة برشلونة هذا الموسم وأبلغه أنه خارج مخططاته مباشرة بعد استلام الهولندي منصبه في منتصف آب/اغسطس الماضي خلفا لكيكي سيتيين المقال عقب الهزيمة المذلة امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل سواريز الجمعة إلى صفوف أتلتيكو مدريد ولم يتأخر في الرد على كومان بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة في 24 دقيقة لعبها كبديل في المباراة ضد غرناطة والتي حسمها القطب الثاني للعاصمة في صالحه 6-1.

ولم يكن سواريز اللاعب الوحيد المستبعد من مخططات كومان، حيث رحل التشيلي أرتورو فيدال الى إنتر ميلان الإيطالي وعاد الكرواتي ايفان راكيتيتش الى صفوف فريقه السابق اشبيلية وانضم البرتغالي نيلسون سيميدو الى صفوف ولفرهامبتون الانكليزي.

© 2020 AFP