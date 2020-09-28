بطولة إنكلترا: لامبارد يؤكد حاجة تشلسي للوقت والتمارين لايجاد ايقاعه

نيك بوتس تصوير مشترك/ا ف ب

مدرب تشلسي فرانك لامبارد خلال حديث مع الصحافة بعد المباراة امام وست بروميتش في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 26 ايلول/سبتمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم أنه يعاني لايجاد الوقت من أجل العمل على فريقه الظاهر بحلة جديدة هذا الموسم بعد الصفقات العديدة التي أبرمها هذا الصيف، وذلك بسبب الجدول المزدحم.

ونجا تشلسي من الهزيمة السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز، بعدما عوّض تأخره بثلاثية الى تعادل 3-3 امام وست بروميتش.

وحصد النادي اللندني نقطته الرابعة من ثلاث مباريات هذا الموسم في البرميرليغ، بعد فوزه على برايتون في المباراة الاولى قبل ان يسقط (صفر-2) امام ليفربول حامل اللقب في الثانية.

وألقى لامبارد باللوم على "الاخطاء الفردية الواضحة جدا" التي تسببت بمعاناة فريقه امام وست بروميتش، لاسيما في الهدف الثاني عندما افلتت الكرة من الوافد الجديد الى قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا ما سمح للايرلندي كالوم روبنسون بتسجيل الهدف.

إلا أن الدولي الانكليزي السابق قال إنه يجد صعوبة في ايجاد الوقت الكافي في الحصص التدريبية، في ظل خوض الفريق مباراتين في الاسبوع واستعداد اللاعبين للالتحاق بمنتخبات بلادهم.

وقال عشية مباراة تشلسي مع توتنهام في الدور الرابع من كأس الرابطة امام مضيفه توتنهام "ما زلت أقولها وأنا لا أتوسل أو أختلق الأعذار، إنها مجرد حقيقة. جزء من سبب نجاحنا الموسم الماضي هو العمل الذي قمنا به خلال التمارين."

وتابع "عندما يكون لديك لاعبين جدد، فأنت ترغب حقا في العمل على هذا النحو. لم نحظ بالفرصة بعد، (المشكلة) ليست فقط في الدفاع، بل بالطريقة التي نلعب بها بشكل عام، تحتاج للعمل".

ويخوض تشلسي السبت مباراته الاخيرة في الدوري امام ضيفه كريستال بالاس ولن يعود الى المنافسات حتى 17 تشرين الاول/اكتوبر لانشغال اللاعبين بالمباريات الدولية.

وأمل لامبارد (42 عاما) ألا يستنزف المدربون الدوليون طاقات اللاعبين وأن "يعودوا آمنين".

ودافع لاعب البلوز السابق عن الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا الذي بات مستقبله في النادي على المحك بعد تعاقد الاخير مع الحارس السنغالي ادوار مندي من رين الفرنسي، لاسيما بعدما ابقاه لامبارد على دكة البدلاء امام وست بروميتش دافعا بالارجنتيني ويلي كاباييرو.

وقال "لقد كانت اوقاتا صعبة لكيبا. أعتقد ان هذا الامر واضح ولكن أدرك ذلك وهو ايضا".

وتابع "لا يجب ان نستنتج الامور سريعا (...) كيبا شاب صغير وكثرة تسليط الاضواء عليه اصبحت غير عادلة الى حد ما. عليّ أن أحميه لأني أعلم أنه فتى جيد ويلعب باحترافية مطلقة ولديه نية لبذل قصارى جهده".

© 2020 AFP