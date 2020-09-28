بطولة رولان غاروس: تييم يجتاز امتحان تشيليتش بسهولة ويبلغ الدور الثاني

مارتن بورو ا ف ب

النمسوي دومينيك تييم يتصدى لاحدى كرات منافسه الكرواتي مارين تشيليتش خلال مباراتهما في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب. 28 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

بلغ النمسوي دومينيك تييم المتوج بباكورة القابه الكبيرة في فلاشينغ ميدوز الاميركية قبل اسبوعين، الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزه السهل على الكرواتي مارين تشيليتش 6-4 و6-3 و6-3 على ملاعب رولان غاروس الاثنين.

وكان تييم تغلب على الالماني الكسندر زفيريف في نهائي مثير في نيويورك تخلف فيه بمجموعتين قبل ان يخرج فائزا بخمس مجموعات، محققا اول القابه الكبيرة في مسيرته علما بانه خسر نهائي رولان غاروس بالذات مرتين امام الاسباني رافايل نادل في العامين الماضيين، ونهائي استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا.

ولم ترحم القرعة تييم لانها اوقعته في الدور الاول امام تشيليتش الفائز بفلاشينغ ميدوز عام 2014، لكن النمسوي اجتاز الامتحان باقتدار.

وقال تييم "الفترة الزمنية التي فصلت بين فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس (اسبوعان) قصيرة جدا، لكني اعشق هذه البطولة، انه الغراند سلام المفضل لدي وكنت اريد الاستعداد جيدا لخوضها".

واضاف "انا سعيد جدا لادائي في الدور الاول" متطرقا الى الفوارق باللعب على ملاعب صلبة واخرى ترابية في فترة قصيرة بالاضافة الى الاجواء المناخية الباردة في العاصمة الفرنسي في الايام الحالية.

وكشف تييم بانه خلافا للاعبين آخرين فإنه يعشق اللعب في درجات حرارة متدنية وقال في هذا الصدد "اعشق اللعب عندما تكون تتراوح درجة الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية". وتابع "يذكرني الامر بدورات الشباب في النمسا، انا احبذ عندما لا تكون ارضية الملعب سريعة لان ذلك يمنحني الوقت الكافي للعب من الجزء الخلفي للملعب".

ويلتقي تييم في الدوري المقبل مع الاميركي جاك سوك.

© 2020 AFP