بطولة رولان غاروس: نادال وتييم وسيرينا الى الدور الثاني

مارتان بورو ا ف ب

الاسباني رافايل نادال خلال مباراته في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب في باريس في 28 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استهل الاسباني رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الاربع الكبرى، بنجاح بفوزه الاثنين على البيلاروس ايغور غيراسيموف 6-4، 6-4 و6-2، كما حذا حذوه النمسوي دومينيك تييم المتوج بباكورة القابه الكبيرة في فلاشينغ ميدوز الاميركية قبل اسبوعين، والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

ويسعى نادال المصنف ثانيا عالميا للتويج بلقبه الثالث عشر في رولان غاروس وتعزيز رقمه القياسي في باريس واحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر الغائب عن نسخة هذا العام.

وقال نادال (34 عاما) بعد الفوز على غيراسيموف المشارك للمرة الاولى في البطولة "انا سعيد للعودة الى هنا الى الملعب الرئيسي، انها سنة صعبة لكل العالم، اشكر كل المتواجدين هنا وآمل ان يتحسن الوضع العام المقبل ويعود الناس الى الملعب ورؤية الجماهير الرائعة كالعادة".

وكان من المقرر إقامة البطولة في موعدها المعتاد في ايار/مايو الا انها أرجئت بسبب جائحة "كوفيد-19" ما حتّم على اللاعبين المنافسة في ظروف مختلفة ودرجة حرارة متدنية.

وتابع "الماتادور" "لا اريد ارتكاب الاخطاء، التحفيز موجود دائما واخوض المباريات بايجابية. انها بطولة رولان غاروس مختلفة، الظروف المناخية تشكل تحديا، سأواصل اللعب كما انا عليه وسعيد بالتأهل الى الدور الثاني".

وحقق نادال فوزه رقم 94 في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط منذ عام 2005، عندما اصبح بعمر المراهقة اول لاعب يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ السويدي ماتس فيلاندر عام 1982.

ويخوض نادال "ملك" الملاعب الترابية رولان غاروس دون إحرازه اي لقب ترابي للمرة الاولى، إذ خسر بمجموعتين امام الارجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع نهائي دورة روما الإيطالية الاسبوع الفائت، في مشاركة كانت الأولى له في غضون ستة أشهر، فيما فضّل الغياب عن فلاشينغ ميدوز للتحضير لبطولة فرنسا المفتوحة.

- تييم يسقط تشيليتش ...ومباراة من ست ساعات -

وبدورة تفوق تييم على الكرواتي مارين تشيليتش 6-4 و6-3 و6-3 ليبلغ الدور الثاني.

وكان تييم تغلب على الالماني الكسندر زفيريف في نهائي مثير في نيويورك تخلف فيه بمجموعتين قبل ان يخرج فائزا بخمس مجموعات، محققا اول القابه الكبيرة في مسيرته علما بأنه خسر نهائي رولان غاروس بالذات مرتين امام نادل في العامين الماضيين، ونهائي استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول عالميا.

ولم ترحم القرعة تييم لانها اوقعته في الدور الاول امام تشيليتش الفائز بفلاشينغ ميدوز عام 2014، لكن النمسوي اجتاز الامتحان باقتدار.

وقال تييم "الفترة الزمنية التي فصلت بين فلاشينغ ميدوز ورولان غاروس (اسبوعان) قصيرة جدا، لكني اعشق هذه البطولة، انه الغراند سلام المفضل لدي وكنت اريد الاستعداد جيدا لخوضها".

واضاف "انا سعيد جدا لادائي في الدور الاول" متطرقا الى الفوارق باللعب على ملاعب صلبة واخرى ترابية في فترة قصيرة بالاضافة الى الاجواء المناخية الباردة في العاصمة الفرنسي في الايام الحالية.

وكشف تييم بأنه خلافا للاعبين آخرين فإنه يعشق اللعب في درجات حرارة متدنية وقال في هذا الصدد "اعشق اللعب عندما تكون تتراوح درجة الحرارة بين 10 و15 درجة مئوية". وتابع "يذكرني الامر بدورات الشباب في النمسا، انا احبذ عندما لا تكون ارضية الملعب سريعة لان ذلك يمنحني الوقت الكافي للعب من الجزء الخلفي للملعب".

ويلتقي تييم في الدوري المقبل مع الاميركي جاك سوك.

وفي مباراة ماراتونية ومثيرة استمرت لست ساعات وخمس دقائق، تفوق الايطالي لورنتسو جيوستينو على الفرنسي كورانتان موتيه صفر-6 و7-6 (9-7) و7-6 (7-3) و2-6 و18-16.

وخرج الفرنسي غاييل مونفيس المصنف ثامنا في البطولة امام الكازاخستاني الكسندر بوبليك 6-4 و7-5 و3-6 و6-3.

- سيرينا وموغوروسا بصعوبة الى الدور الثاني -

ولدى السيدات، احتاجت وليامس المصنفة سادسة والساعية الى معادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة المسجلة بإسم الاسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا)، الى عصارة خبرتها لكي تقلب تخلفها في المجموعة الاولى امام مواطنتها المغمورة كريستين اهن 2-4 و4-5 والارسال في حوزة الاخيرة، الى فوز بها بعد معاناة وقد احتاجت الى 72 دقيقة لحسمها في شوط فاصل 7-2، قبل ان تجهز على منافستها تماما في الثانية بفوزها بالاشواط الستة.

وقالت وليامس التي احتفلت ببلوغها التاسعة والثلاثين السبت عن نسخة رولان غاروس 2020 التي تقام في هذه الفترة من السنة خلافا لموعدها الاصلي في ايار/مايو وحزيران/يونيو "الامر مختلف هذه المرة. لا وجود لاعداد غفيرة من الجمهور لكنه امر جيد ان يتواجد بعضهم، انه امر لذيذ. ففي الدورات الاخيرة التي خضتها لم يكن يتواجد احد".

كما فازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سابعة على الفرنسية اوسيان دودان 6-3 و7-5.

وبلغت الاسبانية غاربيني موغوروسا حاملة اللقب عام 2016 الدور الثاني بصعوبة بعد فوزها على السلوفينية تامارا زيدانشيك 7-5 و4-6 و8-6 بعد ثلاث ساعات.

وفي أبرز المباريات الاخرى، خرجت وصيفة العام الماضي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بخسارتها امام البولندية ايغا شفياتيك 6-1 و6-2، فيما عانت الاوكرانية المصنفة خامسة عالميا ايلينا سفيتولينا لتجاوز عقبة الروسية فارفارا غراتشيفا 7-6 (7-2) و6-4.

وخرجت الاميركية ماديسون كيز بخسارتها امام الصينية شواي زانغ بنتيجة 6-3 و7-6 (7-2).

© 2020 AFP