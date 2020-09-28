بطولة لبنان: رضا عنتر مدربا للعهد

ja وورلد سبورت غروب/ا ف ب

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بيروت (أ ف ب)

أجرى نادي العهد اللبناني، حامل لقب كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تغييرا فنيا قضى بتعيين النجم السابق رضا عنتر مدربا لفريقه بدلا من الاسباني دانيال خيمينيس، وذلك قبل أقل من اسبوع على انطلاق النسخة 61 من الدوري المحلي.

وكان خيمينيس (36 عاما) قد تولى تدريب "المارد الاصفر" قبل نحو ثلاثة أشهر خلفا لباسم مرمر الذي انتقل لتدريب العربي الكويتي.

ولم يؤد بطل الدوري المستوى المعروف عنه خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد، اذ خسر في بطولة ودية امام غريميه الأنصار (صفر-2) والنجمة (2-4)، وهذا ما سرع في عملية التغيير الفني، اذ يتطلع العهد للاحتفاظ باللقب المحلي للمرة الرابعة تواليا والثامنة في تاريخه.

وقال النادي في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "اجتمعت ادارة نادي العهد وقررت تعيين الكابتن رضا عنتر مديرًا فنيًّا للفريق الأول، وكان الكابتن دانيال خمينيس قد تمنى على إدارة نادي العهد إعفاءه من مسؤوليته على مستوى إدارة الجهاز الفني مع وضع إمكاناته بتصرف الفريق في اي موقع يراه مناسباً".

ويُعد عنتر (40 عاما) احد ابرز اللاعبين في تاريخ الكرة اللبنانية اذ لعب لفترة طويلة في الدوري الألماني متنقلا بين اندية هامبورغ (2001-2003) وفرايبورغ (2003-2007) وكولن (2007-2009).

كما احترف في الدوري الصيني مع شاندونغ ليونينغ (2009-2013) ثم جيانغسو ساينتي (2014) وهانغزو غرينتاون (2015)، ثم اختتم مسيرته من حيث انطلق مع التضامن صور موسم 2016-2017.

وعلى مستوى التدريب، كان لعنتر تجربة واحدة مع الراسينغ بيروت بين 2017 و2019، حيث هبط الفريق الى مصاف اندية الدرجة الثانية. وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد عيّن عنتر مدربا للمنتخب الأولمبي قبل نحو شهرين.

© 2020 AFP