بومبيو يجري محادثات في اليونان لتهدئة التوتر في شرق المتوسط

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) خلال لقائه نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تيسالونيكي في 28 أيلول/سبتمبر 2020.

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اثينا (أ ف ب)

بدأ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الإثنين محادثات في اليونان تهدف الى تشجيع "خفض حدة التوتر" في شرق المتوسط وإطلاق حوار بين اثينا وانقرة.

وأجرى بومبيو محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في تيسالونيكي في شمال اليونان. ولم ينشر أي بيان رسمي في ختام المحادثات.

والتوتر على اشده منذ اسابيع بين اثينا وانقرة اللتين تتنازعان مناطق في شرق المتوسط يعتقد انها غنية بالغاز والنفط. والثلاثاء اعلن البلدان العضوان في الحلف الاطلسي، كما الولايات المتحدة، استئناف المفاوضات الثنائية قريبا.

وقبل هذه الجولة أكد مسؤول أميركي كبير ضرورة "وقف التصعيد في شرق المتوسط" قائلا أمام صحافيين إن بومبيو "عبر عن قلقه الشديد".

وشدد المسؤول على ضرورة "الحد من مخاطر وقوع حوادث" و"الامتناع عن اتخاذ اي اجراء احادي يؤجج التوتر" داعيا اليونان وتركيا "للتوصل الى اتفاق".

واوضح ان واشنطن "تشجع كافة الدول على تسوية المسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية سلميا وطبقا للقانون الدولي".

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي يريد أيضا أن "يواكب التطورات الايجابية الاخيرة وآفاق استئناف حوار".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس دعا الجمعة في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى "اعطاء فرصة" للدبلوماسية في وقت يبدو أن البلدين اختارا التهدئة.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن واشنطن "تشجع كل الدول على حل مسائل ترسيم الحدود البحرية بشكل سلمي وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وكان بومبيو زار قبل نحو أسبوعين قبرص حيث حضّ تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

- تعزيز التعاون -

يتوجه بومبيو أيضا الثلاثاء الى جزيرة كريت للقاء ميتسوتاكيس وزيارة القاعدة البحرية لحلف شمال الاطلسي في خليج سودا.

وسيستقبل رئيس الوزراء اليوناني وزير الخارجية الأميركي في منزله العائلي، وسيسعى الى تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي وقع في تشرين الاول/اكتوبر الماضي اتفاقا دفاعيا يتيح للقوات الأميركية استخدام منشآت عسكرية يونانية بشكل أوسع.

ويعطي الاتفاق خصوصا الولايات المتحدة أولوية في استخدام مرفأ الكسندروبوليس في شمال البلاد، وهو بوابة عبور الى البلقان والبحر الأسود ويرتدي أهمية استراتيجية بالنسبة للبحرية الأميركية ولحلف شمال الأطلسي.

ووردت معلومات من وزارة الخارجية الاميركية تشير إلى ان زيارة تيسالونيكي رسالة موجهة لمنطقة البلقان بشأن رغبة واشنطن الاستثمار في المنطقة.

وسيوقع بومبيو اتفاقا ثنائيا في مجال العلوم والطاقة وسيشارك في اجتماع لرؤساء شركات قطاع الطاقة.

ثم يزور بومبيو الاربعاء والخميس روما للقاء المسؤولين الايطاليين وبحث جهود ادارة دونالد ترامب لاقناع الحلفاء الاوروبيين بعدم القبول بمجموعة هواوي الصينية لتطوير شبكة الجيل الخامس (5 جي).

وفي اجواء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لوح الرئيس الاميركي بالتهديد الامني متهما هواوي بانها اداة تجسس لبكين.

وسيشارك بومبيو في الفاتيكان في اجتماع بشأن حرية العقيدة، اولويته في مجال حقوق الانسان، تنظمه السفارة الاميركية لدى الكرسي الرسولي.

وهنا ايضا سيحذر من "عنف" الصين "بحق اقلياتها بمن فيهم المسلمون".

ويختتم الجولة الجمعة في دوبروفنيك بكرواتيا.

© 2020 AFP