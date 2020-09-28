روبن دياش من بنفيكا الى مانشستر سيتي مقابل 53 مليون يورو والارجنتيني اوتاميندي

جوناثان ناكشتراند ا ف ب/ا ف ب

المدافع الدولي البرتغالي روبن دياش خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة منتخب بلاده للسويد في دوري الامم الاوروبية في السابع من ايلول/سبتمبر 2020.

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لشبونة (أ ف ب)

أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم مساء الأحد انتقال مدافعه الدولي روبن دياش الى مانشستر سيتي الانكليزي مقابل 68 مليون يورو، ضمنها قيمة انتقال مدافع الاخير الدولي الارجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى صفوف الاول مقابل 15 مليون يورو.

وأعلن بنفيكا في بيان له انه توصل الى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياش (23 عاما) الى صفوفه مع مكافآت بقيمة 3,6 ملايين يورو استنادا الى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، موضحا أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي البرتغالي (23 مباراة دولية) الذي تكوَّن في بنفيكا، قطب دفاع منتخب الارجنتين أوتاميندي (32 عاما) الذي يعرف جيدا كرة القدم البرتغالية كونه لعب مع بورتو في الفترة بين صيف 2010 وكانون الثاني/يناير 2014.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس اوضح في نهاية الاسبوع الماضي ان رحيل روبن دياس أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون دياش ثاني مدافع يعزز صفوف الـ"سيتيزنس" بعد الدولي الهولندي ناثان أكيه القادم من بورنموث مقابل 45,30 مليون يورو.

وعانى مانشستر سيتي من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، فبالاضافة الى اصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى اوتاميندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغا كبيرا في الخط الخلفي واضطر غوارديولا الى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة.

وظهرت معاناة سيتي في خط الدفاع في مباراته الاخيرة في الدوري امام ضيفه ليستر سيتي حيث خسرها 2-5.

وتوج دياش بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام الماضي، وهو العام ذاته الذي توج فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الاولى لدوري الامم الاوروبية.

© 2020 AFP