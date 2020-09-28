سكان ووهان بين الفخر والحزن مع تجاوز عدد ضحايا كورونا في العالم عتبة المليون

هيكتور ريتامال ا ف ب

أشخاص يضعون كمامات في أحد شوارع ووهان في 27 أيلول/سبتمبر 2020

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ووهان (الصين) (أ ف ب)

مع وفاة اكثر من مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا، أعرب سكان ووهان الاثنين عن حزنهم لاستمرار التأثير العالمي للوباء بعد أكثر من تسعة أشهر من ظهوره في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

يخالط الفخر الناجم عن صمود المدينة في وجه الفاجعة حزن على تصاعد حصيلة الضحايا في الأمكنة الأخرى.

وقال العالم هو لينغكوان الذي يقيم في ووهان "وصل عدد الوفيات إلى مليون، وإذا تحدثنا من حيث العدد الإجمالي لسكان العالم، فهذا العدد ليس كبيرا".

وأضاف لوكالة فرانس برس "لكن الأمر يتعلق بحياة أشخاص... وكل شخص لديه عائلة".

الإثنين، كان الأولاد يمسكون بأيدي ذويهم أثناء توجههم إلى المدارس خلال ساعة الذروة في المدينة التي كانت مظاهر الحياة فيها شبه طبيعية.

ومع تجاوز عدد الوفيات في أنحاء العالم مليونا ومع مقاومة التهديد المتمثل في إعادة فرض تدابير إغلاق في مدن مثل لندن ومدريد وملبورن، تحتفل الصين بانتصارها على الفيروس والخروج من الأزمة التي تسبب بها على كل الأصعدة.

فقد بدأ الاقتصاد بالانتعاش مع إعادة فتح المصانع وعودة المستهلكين إلى المتاجر بعدما تم القضاء على الوباء بعد أشهر من الإغلاق التام والاختبارات الجماعية وتتبع الأشخاص المصابين والمخالطين لهم.

واحتفلت ووهان، المدينة الواقعة في وسط الصين والتي كانت نقطة انطلاق الفيروس إلى دول العالم، بانتعاشها الاقتصادي بتنظيم حفلات مكتظة في أحواض السباحة وإعادة افتتاح المتنزهات ومدن الملاهي الصاخبة.

-لا إصابات جديدة منذ أيار/مايو-

لكن تلك المشاهد التي يتباهى بها سكان ووهان ومسؤولوها استُقبلت بشكل سيّئ في سائر أنحاء العالم الذي ما زال يكافح للسيطرة على انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية، فيما تعلو الأصوات الداعية إلى مساءلة الصين عن أسباب تفشي الوباء.

وقد تم إدراك مدى حدة انتشار الفيروس في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونا بعد تسجيل 50340 إصابة و3869 وفاة، وهو أكبر عدد من الإصابات والوفيات في الصين.

لكن لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في المدينة منذ أيار/مايو، ويشكك كثر في ووهان في الوقت الراهن في الاستجابة العالمية للوباء الذي يبدو أن الصين نجحت في القضاء عليه حتى الآن.

كذلك، أثارت بكين أيضا شكوكا بالنسبة الى المنشأ الأصلي للفيروس، ما أثار غضب الدول الأكثر تضررا وعلى رأسها الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب الذي أشار إلى المرض باسم "فيروس الصين".

وقال العالم هو "من وجهة نظر الصين، كان أداؤها سيئا" مضيفا "ربما لم تدرك فعلا مدى خطورة هذا الأمر".

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن الوباء سيستمر في حصد الأرواح حتى يتم العثور على لقاح فعال وتوزيعه على دول العالم.

وقال غيو جينغ وهو أحد سكان ووهان لوكالة فرانس برس "عندما بدأ تفشي المرض، لم أكن أتخيل أن عدد الوفيات قد يكون بهذا الارتفاع".

وأوضح "لقد تجاوز (عدد الوفيات) توقعات كثير من الناس وهو مستمر في الارتفاع".

لكن في هذا المدينة التي أصبح اسمها مرادفا للفيروس، بدأ السكان يتصرفون بتراخ مع الوباء.

فالاثنين، شوهد عدد كبير من المارة وهم يضعون الكمامات على ذقونهم بدلا من تغطية الأفواه والأنوف، مع احتشاد متسوقين في المناطق التجارية في ووهان قبل بداية عطلة تستمر أسبوعا.

وقال آن آن الذي يعمل في مجال الإعلام لوكالة فرانس برس "الحياة انطلقت مجددا في ووهان. يشعر كل من يعيش فيها بالراحة".

بورز-ابج/الح/ب ق

© 2020 AFP