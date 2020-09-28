صحيفة ألمانية تقول إن ميركل زارت المعارض الروسي نافالني في المستشفى

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صورة من الأرشيف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي بمقر المستشارية في برلين، 23 نيسان/أبريل 2020

أفادت صحيفة دير شبيغل الألمانية بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زارت المعارض الروسي نافالني في مستشفى شاريتي في برلين، حيث تلقى العلاج بعد الاشتباه بتعرضه للتسمم بغاز أعصاب نوفيتشوك. ولم يعلق المتحدث باسم ميركل عن التقرير إلا أن الزيارة من شأنها أن تؤكد مدى جدية تعامل ألمانيا مع هذه القضية التي رفضت روسيا الاتهامات بالوقوف وراءها.

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قالت صحيفة دير شبيغل إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زارت السياسي الروسي المعارض نافالني أثناء علاجه في مستشفى ببرلين من التسمم في تأكيد لمدى الجدية التي توليها لهذه القضية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن ميركل توجهت لزيارة نافالني في مستشفى شاريتي حيث تلقى العلاج 32 يوما بعد نقله جوا من روسيا إلى برلين الشهر الماضي بعد إصابته بإعياء خلال رحلة جوية داخلية.

وامتنع متحدث باسم ميركل عن التعليق على التقرير. وتقول الحكومة الألمانية إن الاختبارات التي أجريت في ألمانيا وفرنسا والسويد توصلت إلى أنه تعرض للتسمم بغاز أعصاب نوفيتشوك.

وطالبت الكرملين بتفسير. ونفت موسكو أي تورط لها في الحادث وقالت إنها لم تر بعد أدلة على وجود جريمة.

فرانس 24 / رويترز

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