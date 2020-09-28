فيروس كورونا: أكثر من 32 مليون إصابة ونحو مليون وفاة في العالم

توصيف مصطفى ا ف ب

عنصر في طاقم طبي يضع عينة لفحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد في سريناغار في 11 أيلول/سبتمبر 2020

أفاد إحصاء لرويترز بأن وباء كورونا أصاب حول العالم حوالي 32.88 مليون وتسبب في وفاة نحو مليون شخص. وانتشر الفيروس في أكثر من 210 دولة منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وسجلت الولايات المتحدة أثقل حصيلة إصابات تجاوزت 7 ملايين إصابة و 204538 وفاة في حين أصبحت الهند في المرتبة الثانية للدول الاكثر تضررا من الوباء بتسجيل 5 ملايين إصابة و 94503 وفاة .

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 32.88 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 992953 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و106600 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 204538 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و992532 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 94503 حالات.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و686080 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140677 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و151438 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20324 حالة.

فرانس 24/ رويترز

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