مصر تؤكد دعمها "الراسخ" لحقوق الشعب الفلسطيني

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وزير الخارجية المصري سامح شكري مستقبلا في القاهرة المسؤول في حركة فتح جبريل الرجوب في 28 ايلول/سبتمبر 2020

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القاهرة (أ ف ب)

أكّدت مصر الاثنين موقفها "الراسخ" في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا لإقامة دولته المستقلة، وذلك بعد اشادتها باتفاقي التطبيع بين اسرائيل وكل من الامارات والبحرين.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين في القاهرة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب وعضو اللجنة روحي فتوح.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أنّ شكري "أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من (حزيران) يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح المتحدث أن المسؤولين الفلسطينيين اطلعا شكري على "المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني".

يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق حركتي فتح وحماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة اشهر، ستكون الأولى منذ آخر انتخابات جرت قبل نحو 15 عاما.

وأكّد المسؤولان الفلسطينيان محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة، بحسب البيان المصريّ.

وتحاول الحركتان توحيد موقفهما من تطبيع العلاقات بين اسرائيل ودول خليجية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في 13 آب/أغسطس المنصرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتبعتها البحرين في 11 ايلول/سبتمبر.

والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).

وثمنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينها هذه الاتفاقات معتبرا انها "خطوة هامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية".

وأكّد شكري الاثنين "استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه الظروف الدقيقة".

© 2020 AFP