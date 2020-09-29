الدوري الأميركي للمحترفين: دوك ريفرز يتخلى عن مهامه التدريبية مع كليبرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن مدرب لوس أنجليس كليبرز دوك ريفرز الإثنين تخليه عن مهامه في الفريق، وذلك بعد خروجه المبكر من نصف نهائي الادوار الإقصائية للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكتب ريفرز في صفحته على موقع "تويتر": "شكرا لـ "أمة كليبرز" للسماح لي بأن اكون مدربكم ولكل الدعم الذي حصلت عليه من أجل جعل من هذا الفريق تشكيلة قادرة على الفوز".

وتابع "عندما تسلمت مهامي، كان هدفي هو جعل (من كليبرز) أحد الاندية الفائزة، وجهة للاعبين المحررين من عقودهم والفوز بلقب"، مضيفا "إذا تمكنت من تحقيق غالبية أهدافي، فلن أتمكن من تحقيقها جميعا".

ويأتي رحيل ريفرز عقب خسارة فريقه في نصف نهائي الـ "بلاي أوف" للمنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس 4-3، علما أن الاخير كان تأخر 1-3 قبل أن يقلب الطاولة على كليبرز ونجمه كواهي لينارد ليحسم السلسلة لصالحه.

وفشل ريفرز (58 عاما) الذي انضم إلى كليبرز في عام 2013 من بوسطن سلتيكس، في أن يقود فريقه إلى أبعد من نصف نهائي المنطقة الغربية، كما خرج من الدور الاول ست مرات.

وعلى الرغم من النتائج المتواضعة للفريق، إلا أن ريفرز ظل مؤمنا أن كليبرز يحتاج للقليل لاحراز لقب الدوري، وقد عبّر عن ذلك في رسالته إلى عشاق النادي "حتى لو أن الموسم انتهى بطريقة مخيبة للآمال، إلا أني اعرف انكم هنا وأدرك جيدا ما بامكان الفريق القيام به بفضل دعمكم له".

وختم قائلا "شكرا لجميع اللاعبين، وللمدربين والطاقم التدريبي لمساعدتنا على الوصول إلى هذا المستوى. خصوصا للجماهير. واجهنا العديد من الامور وأنا ممتن للوقت الذي امضيته هنا".

© 2020 AFP