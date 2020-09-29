رئيس بلدية موسكو يمدد العطلة المدرسية أسبوعا

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب

نساء يتناولن الغداء في مطعم شبه خال في موسكو في 29 أيلول/سبتمبر 2020

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موسكو (أ ف ب)

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الثلاثاء تمديد العطلة المدرسية مدة أسبوع للجم انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ازدادت الإصابات به بشكل ملحوظ في العاصمة الروسية منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

وكان يفترض أن تبدأ العطلة المدرسية الاثنين المقبل وتستمر مدة أسبوع. وهي ستباشر الآن في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر وتستمر حتى الثامن عشر منه "بناء على توصيات السلطات الصحية (..) وارتفاع حالات كوفيد-19" على ما أوضح سوبيانين في بيان.

وأضاف "اتخذ القرار لتجنب الاحتكاك ولعدم تعريض الأطفال للأمراض".

وسجلت روسيا رسميا الثلاثاء 8232 إصابة من بينها 2300 في موسكو. وبالمقارنة، سجلت في الثاني من أيلول/سبتمبر 4952 إصابة من بينها 625 في موسكو.

ومع ارتفاع الإصابات، طلبت بلدية موسكو الأسبوع الماضي من المسنين عزل أنفسهم ومن الشركات تفضيل العمل عن بعد.

وسجلت حتى الآن في روسيا مليون و167 ألفا و805 إصابات أدت إلى 20545 وفاة.

© 2020 AFP