رولان غاروس: نادال يستهل المنافسة بفوز كبير وسيرينا وليامس تتجاوز مواطنتها آهن بصعوبة

حقق الإسباني رافايل نادال الإثنين فوزا قويا في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب رولان غاروس. ويسعى نادال المصنف ثانيا عالميا للتتويج بلقبه الثالث عشر في هذه الدورة. ولدى السيدات، واجهت الأمريكية سيرينا وليامس، البالغة من العمر 39 عاما، صعوبة بالغة في تجاوز مواطنتها المغمورة كريستين آهن.

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استهل الإسباني رافايل نادال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بنجاح بفوزه الإثنين على البيلاروسي إيغور غيراسيموف 6-4، 6-4 و6-2، كما حذا حذوه النمساوي دومينيك تييم المتوج بباكورة ألقابه الكبيرة في فلاشينغ ميدوز الأمريكية قبل أسبوعين، والأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس.

ويسعى نادال المصنف ثانيا عالميا للتويج بلقبه الثالث عشر في رولان غاروس وتعزيز رقمه القياسي في باريس وإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر الغائب عن نسخة هذا العام.

وقال نادال (34 عاما) بعد الفوز على غيراسيموف، المشارك للمرة الأولى في البطولة، "أنا سعيد للعودة إلى هنا إلى الملعب الرئيسي، إنها سنة صعبة لكل العالم، أشكر كل المتواجدين هنا وآمل أن يتحسن الوضع العام المقبل ويعود الناس إلى الملعب ورؤية الجماهير الرائعة كالعادة".

وكان من المقرر إقامة البطولة في موعدها المعتاد في أيار/مايو إلا انها أرجئت بسبب جائحة "كوفيد-19"، ما حتم على اللاعبين المنافسة في ظروف مختلفة ودرجة حرارة متدنية.

وحقق نادال فوزه رقم 94 في رولان غاروس مقابل خسارتين فقط منذ عام 2005، عندما أصبح بعمر المراهقة أول لاعب يحرز اللقب في محاولته الأولى منذ السويدي ماتس فيلاندر عام 1982.

وليامس تتجاوز مواطنتها آهن بصعوبة

ولدى السيدات، احتاجت الأمريكية سيرينا وليامس المصنفة سادسة والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة المسجلة بإسم الأسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا)، إلى عصارة خبرتها لكي تقلب تخلفها في المجموعة الأولى أمام مواطنتها المغمورة كريستين آهن 2-4 و4-5 والإرسال في حوزة الأخيرة، إلى فوز بعد معاناة. وقد احتاجت إلى 72 دقيقة لحسمها في شوط فاصل 7-2، قبل أن تجهز على منافستها تماما في الثانية بفوزها بالأشواط الستة.

وقالت وليامس التي احتفلت ببلوغها التاسعة والثلاثين السبت عن نسخة رولان غاروس 2020 التي تقام في هذه الفترة من السنة خلافا لموعدها الأصلي في أيار/مايو وحزيران/يونيو "الأمر مختلف هذه المرة. لا وجود لأعداد غفيرة من الجمهور، لكنه أمر جيد أن يتواجد بعضهم، أنه أمر لذيذ. ففي الدورات الأخيرة التي خضتها لم يكن يتواجد أحد".

فرانس24/ أ ف ب

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