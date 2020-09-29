ماكرون يلتقي زعيمة المعارضة في بيلاروسيا ويعدها بالتفاوض من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين

في ثاني أيام زيارته لدول البلطيق، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسيخانوسكايا التي فرت من بلدها بعد انتخابات رئاسية فاز فيها لوكاشينكو. وقالت سفياتلانا تسيخانوسكايا إن ماكرون وعدها بالتوسط للإفراج عن السجناء السياسيين في بيلاروسيا، ووقف الاعتقالات التعسفية دون سند قانوني.

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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسيخانوسكايا في فيلنيوس الثلاثاء في ثاني أيام زيارته لدول البلطيق التي تهدف إلى طمأنة المنطقة والتأكبد على التزام فرنسا تجاه أمنها. وقالت تسيخانوسكايا إن ماكرون وعدها بالمساعدة في التفاوض مع سلطات بيلاروسيا بهدف الإفراج عن السجناء السياسيين.

وأضافت للصحفيين في تصريحات باللغة الإنكليزية بعد الاجتماع في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أن ماكرون "وعدنا بفعل كل شيء للمساعدة في المفاوضات خلال هذه الأزمة السياسية في بلادنا ... وسيفعل كل شيء للمساعدة في الإفراج عن جميع السجناء السياسيين".

وفي أول أيام زيارته لفيلنيوس الاثنين، حث ماكرون سلطات بيلاروسيا على وقف الاعتقالات بلا سند قانوني وإطلاق سراح المحتجين المعتقلين تعسفيا واحترام نتائج الانتخابات.

وكان ماكرون قد دعا ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الأحد إلى التنحي، في موقف أكثر صرامة، في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف في مظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع، وللأسبوع السابع على التوالي، لمطالبة لوكاشينكو بالرحيل.

وفرت تسيخانوسكايا إلى ليتوانيا بعد انتخابات الرئاسة التي أجرتها روسيا البيضاء في التاسع من أغسطس/ آب وتقول المعارضة إنه شابها تلاعب وتزوير.

فرانس 24/ رويترز

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